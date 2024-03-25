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Тактильные экскурсии для незрячих и слабовидящих людей проводят в Гродно

25 марта 2024 18:27
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Тактильные экскурсии для незрячих и слабовидящих людей проводят в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальный проект работников библиотечной системы в числе лауреатов ежегодной премии Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Победу одержали в номинации «Социализация».

Тактильные экскурсии для незрячих и слабовидящих людей проводят в Гродно-1

В рамках проекта, который был запущен полтора года назад, разработаны несколько инклюзивных маршрутов, среди которых исторический центр Гродно, музей истории религии и костел Пресвятого Искупителя. Экскурсии позволяют людям с ограниченными возможностями ближе познакомиться с историей города и его архитектурой. Прогулки обязательно сопровождаются тифлокомментариями, когда экскурсовод в деталях описывает прогулочное пространство.

Тактильные экскурсии для незрячих и слабовидящих людей проводят в Гродно-4

Почти все объекты разрешено трогать, а форму архитектурных сооружений помогают представить тактильные альбомы. Их разработали специально для этого проекта. Экскурсии проводят для небольших групп, есть взрослая и детская программы. Всего за полтора года на таких инклюзивных прогулках побывали более сотни человек, около 70 из них знают мир лишь наощупь.

Тактильные экскурсии для незрячих и слабовидящих людей проводят в Гродно-7

Раиса Ланевская, библиотекарь специальной библиотеки для инвалидов по зрению Централизованной библиотечной системы Гродно:
Первая наша экскурсия состоялась на улице Замковой. Это маршрут небольшой, где-то 500 метров, но каждое здание имеет свою историю, имеет свои особенности. Совершили такую прогулку, она понравилась, мы решили, что можно дальше продолжить и сделать ее более такой насыщенной, интересной, дополнить еще, и мало того, что тактильными пособиями, еще предлагали нашим участникам и такие ароматы – кофе, специй.

В апреле экскурсии планируют возобновить. К уже существующим маршрутам организаторы добавят новые. Участники проекта смогут побывать побывают в Бернардинском костеле и в Коложской церкви.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Раиса Ланевская # Новости Гродно и Гродненской области

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