Тактильные экскурсии для незрячих и слабовидящих людей проводят в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальный проект работников библиотечной системы в числе лауреатов ежегодной премии Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Победу одержали в номинации «Социализация».

В рамках проекта, который был запущен полтора года назад, разработаны несколько инклюзивных маршрутов, среди которых исторический центр Гродно, музей истории религии и костел Пресвятого Искупителя. Экскурсии позволяют людям с ограниченными возможностями ближе познакомиться с историей города и его архитектурой. Прогулки обязательно сопровождаются тифлокомментариями, когда экскурсовод в деталях описывает прогулочное пространство.

Почти все объекты разрешено трогать, а форму архитектурных сооружений помогают представить тактильные альбомы. Их разработали специально для этого проекта. Экскурсии проводят для небольших групп, есть взрослая и детская программы. Всего за полтора года на таких инклюзивных прогулках побывали более сотни человек, около 70 из них знают мир лишь наощупь.

Раиса Ланевская, библиотекарь специальной библиотеки для инвалидов по зрению Централизованной библиотечной системы Гродно:

Первая наша экскурсия состоялась на улице Замковой. Это маршрут небольшой, где-то 500 метров, но каждое здание имеет свою историю, имеет свои особенности. Совершили такую прогулку, она понравилась, мы решили, что можно дальше продолжить и сделать ее более такой насыщенной, интересной, дополнить еще, и мало того, что тактильными пособиями, еще предлагали нашим участникам и такие ароматы – кофе, специй.

В апреле экскурсии планируют возобновить. К уже существующим маршрутам организаторы добавят новые. Участники проекта смогут побывать побывают в Бернардинском костеле и в Коложской церкви.