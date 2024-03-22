Лазуткин о трагедии в Москве: случайно ли, что это во время годовщины Хатыни?

Андрей Лазуткин, политолог:

Это уже группа. Это не один стрелок, не одиночка, псих какой-то. Нет. Это уже спланированное действие, это очевидно. Поэтому посмотрим. Я надеюсь, что СОБР российский умеет работать с такими проблемами. Понятно, что это все имеет или даже если не имеет, то получит политический контекст. Завтра, даже если это не делала Украина, Буданов выступит и скажет: да, это мы. То есть как ИГИЛ все брал, все подряд, вообще все теракты, которые происходили, так на себя будет брать все теракты в России украинская сторона. Либо они сделают некую прокладку. Вот это РДК, который якобы нападает на Белгород. Вот это типа ваши же русские сами все и делают. Были чеченские боевики, руками которых Запад воевал. Вот сейчас будут у нас там, не знаю, русские боевики, которые ведут гражданскую войну. Скорее всего, что будет такая прокладка.

Чем хуже обстановка на фронте, тем они будут отвечать более симметрично. Во-первых, я думаю, что такие действия вызовут российский ответ. Во-вторых, они полностью срывают перспективы мирных переговоров в ближайшее время. Если допустить, что прямо сейчас переговоры шли закрытые, еще какие-то, начальная какая-то часть. После такого теракта любые переговоры будут с украинцами свернуты. И, опять же, мир еще отдаляется. Еще раз мы увидим, что власть не может потерять лицо. Надо продолжать боевые действия. Ну и будет продолжаться дальше наступление в южных районах.

Григорий Азаренок, СТВ:

Уже понятно. Страшная трагедия. Стреляют из автомата. Стреляют по толпе.



Андрей Лазуткин:

Ну, опять же, случайно ли, что это в годовщину Хатыни? Допустим, это теракт, который спланирован украинской стороной. Мы не знаем подробности, но всякое может быть. То есть они еще подбирают даты определенные под свои эти действия.

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