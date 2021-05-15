Григорий Азарёнок: «Сейчас спрашивают: а почему Россия помогла нам в августе? А вы вспомните 1995 год»

Новости Беларуси. Любые попытки реабилитации нацизма, а также новые формы экстремистской деятельности призваны пресечь соответствующие законы, подписанные Президентом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документы вызвали широкий резонанс. Их обсуждают эксперты, политологи и историки. Символично, что дата подписания совпала с судьбоносным референдумом 1995 года. Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской программе «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда кажется, что страны уже больше не будет, когда нищета ставит народ на колени, когда выхода не видно и обреченность на горе забирает силы жить, приходит герой и дает надежду, и добро побеждает зло. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок:

Одна недалекая дамочка, змагарка и супруга иуды-предателя Семченко, живущая то нюдсами, то слезами по так называемым палитвязням, в своем Instagram поведала нам, что прочитала роман Ивана Шамякина «Сердце на ладони» и попросила совета – что ей прочитать еще?

И я готов помочь. Я посоветую прочитать повесть Ивана Шамякина «Сатанинский тур». Только она ей очень не понравится. Андрей Лазуткин: одно дело, когда вы любите родную земельку бесплатно, а другое дело – за американские деньги Григорий Азаренок:

Время действия – начало 1990-х. По сюжету, группа людей разных социальный пластов на одном автобусе выезжает в Польшу – продать то, что еще можно продать, и закупиться ширпотребом. В дороге один человек умирает. Что решили все остальные? Решили спрятать его на заднем сидении автобуса и поехать дальше. Ведь его уже не вернешь, а челночить надо.

Григорий Азаренок:

Это было общее состояние проклятых 1990-х. За 3,5 года правления Шушкевича уничтожено было все. Не было еды, не было денег, не было армии, не было милиции, не было пенсий и зарплат, не было медицины. Были только банды, наркота, самодовольный Шушкевич и бело-красно-белый флаг. Флаг коллаборантов, предателей, холуев и мерзавцев, флаг боли, скорби и беды. Григорий Азаренок:

У народа спросили, когда его делали государственным? Нет. У народа спросили, хотят ли они тотальной белорусизации всего и вся? Когда вчерашние идеологи компартии порочили белорусский язык, заставляя переводить на него рекламу прокладок, презервативов и услуг проституток в центральных газетах. Григорий Азаренок:

У народа ничего не спрашивали. Для новоявленной элиты, для этой самозваной аристократии людей не существовало. Для них существовали только туфли Клинтона, и они устроили соревнование по лизанию их на скорость. Вадим Гигин: Григорий Азарёнок стал символом борьбы за Беларусь в 2020-2021 годах Григорий Азаренок:

Но пришел один человек. Пришел из народа. От сохи. Молодой, сильный, прямой и честный. Он назвал вора вором. Он назвал предателя предателем. Народ полюбил его. Полюбил как последнюю надежду. И он не подвел. Григорий Азаренок:

В отличие от проклятой историей номенклатуры, первым делом Александр Лукашенко обратился к народу. 14 мая 1995 года прошел общереспубликанский референдум. Основные вопросы – статус русского языка, новая государственная символика, экономическое сотрудничество с Россией. Началась белорусская весна. Григорий Азаренок:

Сейчас спрашивают: а почему Россия помогла нам в августе? А вы вспомните 1995 год. Об Россию все вытирали ноги. Козырев спрашивал у американцев: скажите, какие у нас национальные интересы? И громкий смех Клинтона над Ельцином.