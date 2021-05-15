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Как делают легендарную «Коровку»? Анонс программы «Неделя»

15 мая 2021 19:51
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Новости Беларуси. На восстановление Будславского костела собрано почти 280 тысяч рублей. Средства перечисляют неравнодушные белорусы и бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как делают легендарную «Коровку»? Анонс программы «Неделя»-1

Об этом и не только расскажут корреспонденты СТВ. Подробности смотрите в видеоматериале.

Как делают легендарную «Коровку»? Анонс программы «Неделя»-4

Смотрите 16 мая в 19:30 самые важные темы минувших семи дней в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

# Предприятия Беларуси # общество # Алесандр Добриян # Юлия Мычка # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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