Как делают легендарную «Коровку»? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. На восстановление Будславского костела собрано почти 280 тысяч рублей. Средства перечисляют неравнодушные белорусы и бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На восстановление Будславского костела собрано почти 280 тысяч рублей. Средства перечисляют неравнодушные белорусы и бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом и не только расскажут корреспонденты СТВ. Подробности смотрите в видеоматериале.
Смотрите 16 мая в 19:30 самые важные темы минувших семи дней в программе «Неделя» на телеканале СТВ.