«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»

Новости Беларуси. На летней сцене в Лиде проходит концерт звезд белорусской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким ярким аккордом завершается спортивно-культурный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу». Лида стала первым городом, который принял масштабный трехдневный праздник.

На протяжении всего лета фестиваль будет путешествовать по малым городам Беларуси. Как говорят организаторы, это будет лучшая реклама спорта, здорового образа жизни, а также национальной культуры. Но главная идея – в объединении людей. Наша съемочная группа 15 мая целый день работала на празднике. Его самые яркие моменты в репортаже Галины Буро. Главная сцена фестиваля раскрасилась в цвета Национального олимпийского комитета. Старт дан. Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» начал марафон по стране. Лида первая. Площадка возле Ледового дворца и центральный стадион объединили людей разных интересов и возрастов: от увлеченных спортом до любителей танцевальных баттлов.

Здесь заплели в единую «фестивальную косу» спортивные, культурные и художественные мероприятия. Больше 30 площадок под открытым небом: игровые виды спорта, единоборства, гребля, легкая и тяжелая атлетика, даже пожарно-спасательный спорт.

Вадим Вокуленко, житель Лиды:

На некоторых смотрел, вроде легко казалось, а как попробовал, тяжело стало.

– Понравилось?

– Так-то да.

Разностороннее развитие для детей, здоровый образ жизни, гордость за свои национальные бренды. Чтобы детям веселее было все это постигать, организаторы придумали конкурс: не просто ходить по площадкам, а принять непосредственное участие, пройти настоящий квест.

Константин Ласица, житель Лиды:

Надо собрать вот таких пять карточек. Тут можно ходить по конкурсам и их зарабатывать. И потом, когда ты соберешь таких пять карточек, можно обменять их на какие-то наклейки.

Участники, а ими могли стать все желающие, еще не знали, что за прохождение квеста их ждут более ценные призы – фитнес-часы. А еще знакомство с настоящими легендами белорусского спорта.

Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион по гандболу:

Я считаю, что это замечательное мероприятие. Убежден, что оно объединит семьи, приведет их на спортивные площадки, в бассейны, на стадионы. В общем, даже если не получится хороших топовых спортсменов, мы будем просто здоровыми людьми.

Галина Буро, корреспондент:

На фестивале есть уникальная возможность попробовать себя в чем-то новом, получить новые знания и впечатления. Например, в футболе.

И в футбол здесь играли целыми семьями. В командах, как положено, папа, мама, я – спортивная семья. В многодетной семье Тумилевич к спорту и культуре причастны почти все. Папа Виталий увлекается легкой атлетикой. Пока сын мечтает о карате, младшая дочь уже занимается плаванием, а старшая поет и играет на пианино, уже трижды становилась стипендианткой специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Ольга Тумилевич, жительница Лиды:

Спорт любим. Праздник отличный, очень познавателен. Если кто-то еще не определился с каким-то видом спорта, я думаю, что здесь он найдет себе определение, несомненно.

Фестивалили в Лиде три дня. Накануне прошли презентации современного белорусского искусства, а также образовательные программы и семинары.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Этот Год у нас единения – это раз. А второе – в этом году исполняется Национальному олимпийскому комитету 30 лет. Очень весомая дата для нашей страны и для нашего Национального олимпийского комитета. Когда мы сели за круглый стол и начали решать, как же все-таки удивить людей в стране, мы пришли к общему знаменателю. Во-первых, нужно увести фестиваль и провести его в небольших городах, чтобы объединить людей. Второе – помимо спорта нужно показать еще и культурную составляющую.