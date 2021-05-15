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«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»

15 мая 2021 19:33
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Новости Беларуси. На летней сцене в Лиде проходит концерт звезд белорусской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким ярким аккордом завершается спортивно-культурный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу». Лида стала первым городом, который принял масштабный трехдневный праздник.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»-1

На протяжении всего лета фестиваль будет путешествовать по малым городам Беларуси. Как говорят организаторы, это будет лучшая реклама спорта, здорового образа жизни, а также национальной культуры. Но главная идея – в объединении людей. Наша съемочная группа 15 мая целый день работала на празднике.

Его самые яркие моменты в репортаже Галины Буро.

Главная сцена фестиваля раскрасилась в цвета Национального олимпийского комитета. Старт дан. Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» начал марафон по стране. Лида первая.

Площадка возле Ледового дворца и центральный стадион объединили людей разных интересов и возрастов: от увлеченных спортом до любителей танцевальных баттлов.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»-4

Здесь заплели в единую «фестивальную косу» спортивные, культурные и художественные мероприятия. Больше 30 площадок под открытым небом: игровые виды спорта, единоборства, гребля, легкая и тяжелая атлетика, даже пожарно-спасательный спорт.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»-7

Вадим Вокуленко, житель Лиды:
На некоторых смотрел, вроде легко казалось, а как попробовал, тяжело стало.
Понравилось?
Так-то да.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»-10

Разностороннее развитие для детей, здоровый образ жизни, гордость за свои национальные бренды. Чтобы детям веселее было все это постигать, организаторы придумали конкурс: не просто ходить по площадкам, а принять непосредственное участие, пройти настоящий квест.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»-13

Константин Ласица, житель Лиды:
Надо собрать вот таких пять карточек. Тут можно ходить по конкурсам и их зарабатывать. И потом, когда ты соберешь таких пять карточек, можно обменять их на какие-то наклейки.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»-16

Участники, а ими могли стать все желающие, еще не знали, что за прохождение квеста их ждут более ценные призы – фитнес-часы. А еще знакомство с настоящими легендами белорусского спорта.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»-19

Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион по гандболу:
Я считаю, что это замечательное мероприятие. Убежден, что оно объединит семьи, приведет их на спортивные площадки, в бассейны, на стадионы. В общем, даже если не получится хороших топовых спортсменов, мы будем просто здоровыми людьми.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»-22

Галина Буро, корреспондент:
На фестивале есть уникальная возможность попробовать себя в чем-то новом, получить новые знания и впечатления. Например, в футболе.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»-25

И в футбол здесь играли целыми семьями. В командах, как положено, папа, мама, я – спортивная семья.

В многодетной семье Тумилевич к спорту и культуре причастны почти все. Папа Виталий увлекается легкой атлетикой. Пока сын мечтает о карате, младшая дочь уже занимается плаванием, а старшая поет и играет на пианино, уже трижды становилась стипендианткой специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»-28

Ольга Тумилевич, жительница Лиды:
Спорт любим. Праздник отличный, очень познавателен. Если кто-то еще не определился с каким-то видом спорта, я думаю, что здесь он найдет себе определение, несомненно.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»-31

Фестивалили в Лиде три дня. Накануне прошли презентации современного белорусского искусства, а также образовательные программы и семинары.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»-34

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Этот Год у нас единения – это раз. А второе – в этом году исполняется Национальному олимпийскому комитету 30 лет. Очень весомая дата для нашей страны и для нашего Национального олимпийского комитета. Когда мы сели за круглый стол и начали решать, как же все-таки удивить людей в стране, мы пришли к общему знаменателю. Во-первых, нужно увести фестиваль и провести его в небольших городах, чтобы объединить людей. Второе – помимо спорта нужно показать еще и культурную составляющую.

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»-37

Следующей праздник примет Орша 5 июня.

«Вытокі» теперь еще один белорусский бренд. Название говорит за себя: помнить свои корни и вместе победно преодолевать любые препятствия.

# Фестиваль # общество # Галина Буро # Вадим Вокуленко # Константин Ласица # Андрей Барбашинский # Ольга Тумилевич # Дмитрий Довгалёнок # Фотофакт

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