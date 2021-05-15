«Работают они только на английском языке». В Минске открылся Центр управления воздушным движением

Новости Беларуси. В Минске 15 мая начал работу Центр управления воздушным движением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оборудованный по международным стандартам корпус расположился в микрорайоне Сокол.
Новости Беларуси. В Минске 15 мая начал работу Центр управления воздушным движением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оборудованный по международным стандартам корпус расположился в микрорайоне Сокол.
Введение в строй нового объекта позволит значительно увеличить пропускную способность воздушного пространства Беларуси, а также повысить безопасность полетов, в том числе военной авиации.
Сердце здания – диспетчерский центр. Для работы сотрудников закуплено новейшее оборудование – компьютеры и средства отображения. Зал разбит на 10 секторов, часть из которых резервные, так как воздушный трафик растет. Исключением стал только 2020 год.
Татьяна Станюш, авиадиспетчер:
В зависимости от сезона количество воздушных судов разное. Допустим, летом количество воздушных судов у нас больше, в течение дня у нас может быть и 50, и больше воздушных судов.
В мои обязанности входит информировать воздушные судна о запретных, опасных зонах, которые находятся в воздушном пространстве. Благодаря новейшему оборудованию это стало проще.
Александр Шостак, начальник минского Центра управления воздушным движением:
Одновременно на связи может находиться у одного диспетчера до 15-16 самолетов. Причем работают они только на английском языке со всеми экипажами воздушных судов, которые находятся в воздухе.
Строительство Центра управления – важнейший проект и новый этап в развитии аэронавигационной системы страны. С его вводом воздушное пространство Беларуси станет еще более привлекательным для авиакомпаний, что в свою очередь увеличит транзитный потенциал страны.