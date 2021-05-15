«Работают они только на английском языке». В Минске открылся Центр управления воздушным движением

Новости Беларуси. В Минске 15 мая начал работу Центр управления воздушным движением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оборудованный по международным стандартам корпус расположился в микрорайоне Сокол.

Сердце здания – диспетчерский центр. Для работы сотрудников закуплено новейшее оборудование – компьютеры и средства отображения. Зал разбит на 10 секторов, часть из которых резервные, так как воздушный трафик растет. Исключением стал только 2020 год.

Введение в строй нового объекта позволит значительно увеличить пропускную способность воздушного пространства Беларуси, а также повысить безопасность полетов, в том числе военной авиации.

Татьяна Станюш, авиадиспетчер:

В зависимости от сезона количество воздушных судов разное. Допустим, летом количество воздушных судов у нас больше, в течение дня у нас может быть и 50, и больше воздушных судов.

В мои обязанности входит информировать воздушные судна о запретных, опасных зонах, которые находятся в воздушном пространстве. Благодаря новейшему оборудованию это стало проще.