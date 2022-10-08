Григорий Азарёнок: «Псих и подрывник Беляцкий будет сидеть, а премию свою можете отправить на счёт СИЗО»

Новости Беларуси. Военные вызовы и угрозы Беларуси. Почему коллективный Запад повышает ставки, и что должен сделать каждый белорус для защиты нашей родины? В авторской рубрике «Тайные пружины политики» расскажет Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вопросы войны и мира, вопросы судьбы и правды, бытия и небытия – то, что Достоевский называл проклятыми вопросами человечества, ныне самые актуальные. И всем нам, каждому, сейчас нужно на них отвечать. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Они прикрываются маской лицемерия. Они надевают на свои инфернальные крысиные морды личину защиты прав. Они дают свои премии агентам и вражинам, они считают, что мы должны немедленно склонить головы перед тем, на кого они укажут своим гнилым дрожащим перстом. Псих и подрывник Беляцкий будет сидеть, а премию свою можете отправить на счет СИЗО. Вот и все. Что за враг против нас? Кто нам противостоит? С кем мы боремся?

Александр Дугин, философ, политолог, публицист:

Имеем дело с варварской страшной силой. Никаких правил больше нет. Мы находимся совершенно в другой фазе мирового глобального противостояния. И надо дать себе отчет, что мягко, путем переговоров, к которым мы всегда должны быть готовы и открыты, но едва ли нам разрешить этот кризис. Мы должны быть сильными, мы должны побеждать, мы должны мобилизовать все наше общество. Мы много над ними смеялись, над выжившими из ума – Байденом, наркоманом Зеленским. А посмотрите, несмотря на это, Запад очень жестко нас атакует. И подчас очень эффективно и болезненно. Мне кажется, эта тема насмешек над противником исчерпала себя. Надо воспринимать эту битву серьезно. Наркоман и выживший из ума синильный старик, общающийся с духами, – это фасад. За этим стоит железная мощь англосаксонской и натовской цивилизации, Запада, либерализма, глобализма. Это результат их истории последних 500 лет. Это очень-очень серьезно. И они стоят за идею, свою идею. Абсолютно ложную, абсолютно бесчеловечную. Но, самое главное, в их мире нам вообще не отводится никакого места. Мы должны осознать, что мы приговорены. Просто ими мы приговорены. И никакого компромисса с этой страшной, темной, чудовищной, злой, жестокой силой мы достичь не сможем. Мы должны быть мобилизованы на это фундаментальное, глубокое противостояние для спасения человечества, для спасения человечества, для спасения России, мира в конечном итоге. Григорий Азаренок:

И кого они вырастили, кого напитали сатанинской ненавистью? А вы послушайте (подробности в видеоматериале).

А теперь посмотрите на публикацию. Внимание – это Daily Mail. Они уже даже не пытаются скрываться. «Расстреливаем, как свиней» – так озаглавлен материал об убийствах украинскими военными пророссийских жителей. Известно о нескольких десятках таких расправ, проводимых военнослужащими ВСУ, рассказали журналисты. Все убийства мирных жителей они называют оправданными. Только случаев таких уже тысячи. А что же Беларусь? Беларусь держится. Беларусь стоит на своих рубежах. Удерживает пламя войны. Наши солдаты и офицеры всех силовых ведомств там. В болотах юга и лесах северо-запада. Уровень военной угрозы не снижается. Англосаксы мечтают, чтобы здесь все полыхало.

Григорий Азаренок:

Вчера стало известно, что в наши Вооруженные Силы поступят комплексы «Искандер» и ЗРК С-400. И мы не будем соблюдать какие-то джентльменские договорняки, мы не будем воевать левой рукой. Президент заявлял, что вы все на прицеле. И в Киеве, и в Варшаве, и в Вильнюсе. Все будет уничтожено. Даже не сомневайтесь. И не лезьте. Но готовы ли все мы к защите Отечества? Воюют армии, а побеждают народы. Этот вопрос очень жестко ставит главнокомандующий. Лукашенко о бездействии чиновников: вы что, ждёте, чтобы было как в России? Тогда вам нечего делать со мной! Читайте здесь. Да, барыги. Спекулянты. Предатели. Перекупщики. В России до ужасного доходит. Нэпманы продают бронежилеты – то, что должно спасти жизнь – по цене, завышенной в пять раз. Сталин к стенке ставил такую мразь и был прав. Но и у нас на всех этих санкциях наживаются. Посреднички, валютчики, бизнесоўцы. Доллар упал, а цены они оставили такими же. Пока Президент изъездил всю страну, пока аграрии напрягали все силы, пока народ собирал рекордный урожай – они наживались, да еще и бабки на Запад переводили.

Григорий Азаренок:

Ладно, вы – мрази, но неужели вы еще и идиоты? Неужели вы не понимаете, что отберут там у вас эти бабки. Они их забрали в свое время даже у Березовского, вас-то с чего жалеть будут, мелкие сошки? Нас приговорили всех. И ябатек, и бчбшников. Им здесь, как и 80 лет назад, нужно только 15 % рабов. А вы все подмахнуть им хотите, все мечтаете о жизни красивой. Но таких меньшинство. А большинство готово идти в бой за Президента и Отечество. Мы должны оставить страну для наших детей. Любой ценой. Александр Лукашенко в Питере сказал журналистам очень любопытную фразу. Лукашенко: «Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили». Читайте здесь. Да, мы многого не знаем. Но кое-что не знает и наш противник. При всей его стальной мощи. При его всепроникающей разведке. При его адских технологиях кое-чего он не знает. Сам дьявол, который ведет его в бой, не знает кое-чего. Расскажу вам об одном неканонизированном святом. Воине. Рядовом пограничнике Евгении Родионове. Первая чеченская война. Ельцин послал разрушенную и униженную армию на бойню. А олигархи боевикам еще и оружие поставляли. Совсем молодой парень, рядовой Евгений Родионов, попал в плен. Террористы страшно мучили его. А потом остановились. И сказали: хочешь жить – снимай крест. Ответ совсем молодого юноши был прост – крест вы снимите с меня только с моей головой. Так и случилось. Его голову отправили матери. С нею в сумке потом она ехала в Чечню, чтобы опознать и забрать тело сына.