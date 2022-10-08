Какие приметы связаны с Покровом Пресвятой Богородицы? Узнаём погоду на осень и зиму

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 10 октября церковь чтит память преподобного Савватия Соловецкого, рассказали в программе «Плюс-минус». Считается, если пчелы долго не залепляют отверстия в улье, зима будет теплой. Если шишек на елях и соснах к 10 октября немного, то зима не будет суровой.

11 октября церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника. В народе заметили: если по небу плывут тяжелые, низкие облака, скоро похолодает. Вокруг луны появилось гало – к ветру и ненастью. Вечером заря красная – завтра будет ветрено.