Какие приметы связаны с Покровом Пресвятой Богородицы? Узнаём погоду на осень и зиму
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 10 октября церковь чтит память преподобного Савватия Соловецкого, рассказали в программе «Плюс-минус». Считается, если пчелы долго не залепляют отверстия в улье, зима будет теплой. Если шишек на елях и соснах к 10 октября немного, то зима не будет суровой.
11 октября церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника. В народе заметили: если по небу плывут тяжелые, низкие облака, скоро похолодает. Вокруг луны появилось гало – к ветру и ненастью. Вечером заря красная – завтра будет ветрено.
12 октября – день Марьямны Печальницы, Феофана Милостивого. Звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой. Днем усиливается ветер – погода будет ясной. Туман вечером – заморозков не будет.
13 октября православная церковь вспоминает святых Михаила и Григория. Если журавли уже улетели на юг, то зима в этом году будет суровой. Много орехов, а грибов нет – стоит готовиться к холодам и большому количеству снега. Если до этого дня с березы еще не осыпались все листья, то снег ляжет поздно.
14 октября православные христиане отмечают большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Дождь в этот день обещает ненастную осень и холодную зиму. А если погода стоит ясная и теплая, то осень будет долгой, а зима – мягкой. Если на Покров он дует с севера, то можно ждать сильных морозов, с юга – тепло, с запада – много снега, а с востока – холод и слякоть.
От заморозков до +17°C. Какой будет погода в Беларуси во вторую неделю октября? Читайте здесь.