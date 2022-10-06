Лукашенко о бездействии чиновников: вы что, ждёте, чтобы было как в России? Тогда вам нечего делать со мной!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам хочу задать один простой вопрос. У меня эти вопросы каждый день появляются. Вы знаете, что во вторник я проводил встречу с военными. Знаете, что я от них потребовал? Не знаете? Это меня касается и военных. Мы должны умереть, если нам нужно будет умереть за страну и народ. Умереть! А что у нас имеют военные, которые завтра за вас и за меня будут умирать? Что они имеют? Они что, вовремя квартиру получили? Они что, сегодня денежное довольствие получают бешеное? Их дети в шоколаде, как ваши или чьи-то? А теперь посмотрите на торгашей. Заработанное вывезли и разместили под контролем Каллаура и Головченко за границей: дворцы, особняки! Пусть не такие, как российские, но хватает. Это что за особый класс у нас: сфера торговли, посредники и прочее? Вы что, ждете, чтобы было как в России? Вы этого хотите? Тогда вам нечего делать со мной, мне такие помощники и руководители не нужны! Посмотрите, сколько бедных людей в стране, которым надо помочь, и сколько жируют! У нас что, не хватает сил в управляемой, компактной стране навести порядок?

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