На белорусско-литовской границе найден беженец без сознания

Новости Беларуси. Очередной факт жестокости со стороны литовских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У рубежей Беларуси и Литвы найден беженец без сознания.
Новости Беларуси. Очередной факт жестокости со стороны литовских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У рубежей Беларуси и Литвы найден беженец без сознания.
Предположительно гражданину Бангладеш требовалась медпомощь, но «гуманные» литовские силовики выбросили его на территорию нашей страны. Белорусские пограничники обнаружили иностранца в Браславском районе. Мужчина был без сознания, с явными признаками переохлаждения.
После оказания первой медпомощи медики доставили беженца в реанимацию. В больнице выяснилось, что у него еще и сахарный диабет. Как отметили в Госпогранкомитете, обстановка у наших границ остается прогнозируемой и контролируемой.