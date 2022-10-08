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На белорусско-литовской границе найден беженец без сознания

08 октября 2022 17:00
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Новости Беларуси. Очередной факт жестокости со стороны литовских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У рубежей Беларуси и Литвы найден беженец без сознания.  

На белорусско-литовской границе найден беженец без сознания-1

Предположительно гражданину Бангладеш требовалась медпомощь, но «гуманные» литовские силовики выбросили его на территорию нашей страны. Белорусские пограничники обнаружили иностранца в Браславском районе. Мужчина был без сознания, с явными признаками переохлаждения.  

На белорусско-литовской границе найден беженец без сознания-4

После оказания первой медпомощи медики доставили беженца в реанимацию. В больнице выяснилось, что у него еще и сахарный диабет. Как отметили в Госпогранкомитете, обстановка у наших границ остается прогнозируемой и контролируемой.  

# Беженцы # общество # Фотофакт

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