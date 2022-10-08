На белорусско-литовской границе найден беженец без сознания

Новости Беларуси. Очередной факт жестокости со стороны литовских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У рубежей Беларуси и Литвы найден беженец без сознания.

Предположительно гражданину Бангладеш требовалась медпомощь, но «гуманные» литовские силовики выбросили его на территорию нашей страны. Белорусские пограничники обнаружили иностранца в Браславском районе. Мужчина был без сознания, с явными признаками переохлаждения.