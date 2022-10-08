От заморозков до +17°C. Какой будет погода в Беларуси во вторую неделю октября?

Этот сентябрь стал самым холодным за последние 20 лет. Второй осенний месяц еще определяется с характером погоды. Но какой будет предстоящая неделя, уже известно. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

В понедельник, 10 октября, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °C, местами синоптики обещают ночные заморозки от 0 до -3 °C. Максимальная температура днем составит +10...+17 °C.