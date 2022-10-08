От заморозков до +17°C. Какой будет погода в Беларуси во вторую неделю октября?

Этот сентябрь стал самым холодным за последние 20 лет. Второй осенний месяц еще определяется с характером погоды. Но какой будет предстоящая неделя, уже известно. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
В понедельник, 10 октября, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °C, местами синоптики обещают ночные заморозки от 0 до -3 °C. Максимальная температура днем составит +10...+17 °C.
Во вторник, 11 октября, ночью будет без осадков, днем в отдельных районах страны под влиянием малоактивного фронтального раздела возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 °C, днем +10...+17 °C.
В Москве +12°C, в Анкаре +19°C. О погоде в Европе на неделю с 10 по 16 октября читайте здесь.
В среду, 12 октября, без осадков. В ночные и утренние часы слабый туман. Ночью температура воздуха будет +1...+8 °C, а в отдельных районах страны возможны заморозки от 0...-2 °C. Максимальная температура воздуха днем составит +8...+15 °C.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.