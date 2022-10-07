Прямой эфир

Лукашенко: «Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили»

07 октября 2022 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: «Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили»-1

Александр Григорьевич, а какой выход из сегодняшней международной обстановки, по-вашему?  

Лукашенко: «Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили»-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
А зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили, и выходить оттуда мы не собираемся с какими-то потугами. А они пускай ищут из этой международной обстановки, куда они зашли. Но один вам совет: вы не все знаете. Они ищут этот выход уже давно.  
– Границы в безопасности наши западные?  
– Сложно сказать. Вы же слышали заявление, что якобы уже договорились арсеналы ядерного оружия перенести в Польшу они. Будем думать. Мы уже решили, но еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально.  

Лукашенко подарил Путину трактор! И вот что о нем рассказал.  

Темы неформального саммита озвучил президент России – это торгово-инвестиционное партнерство и устойчивость экономик стран Содружества, вопросы безопасности, а также подготовка к запланированному на следующую неделю полноформатному саммиту СНГ – встрече Совета глав государств, которая пройдет в Астане.  

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«О чести и долге с достоинством». На базе клецкой школы заработал военно-патриотический клуб
07 октября 2022 13:59

«О чести и долге с достоинством». На базе клецкой школы заработал военно-патриотический клуб

«Можно реализовать за полгода». Как в администрации Фрунзенского района видят решение проблемы с парковкой?
07 октября 2022 13:52

«Можно реализовать за полгода». Как в администрации Фрунзенского района видят решение проблемы с парковкой?

Наталья Кочанова о приёмах граждан: «Мы видим, когда есть формализм»
07 октября 2022 13:44

Наталья Кочанова о приёмах граждан: «Мы видим, когда есть формализм»