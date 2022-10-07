Лукашенко: «Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили»

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

А зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили, и выходить оттуда мы не собираемся с какими-то потугами. А они пускай ищут из этой международной обстановки, куда они зашли. Но один вам совет: вы не все знаете. Они ищут этот выход уже давно.

– Границы в безопасности наши западные?

– Сложно сказать. Вы же слышали заявление, что якобы уже договорились арсеналы ядерного оружия перенести в Польшу они. Будем думать. Мы уже решили, но еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально.

Лукашенко подарил Путину трактор! И вот что о нем рассказал.

Темы неформального саммита озвучил президент России – это торгово-инвестиционное партнерство и устойчивость экономик стран Содружества, вопросы безопасности, а также подготовка к запланированному на следующую неделю полноформатному саммиту СНГ – встрече Совета глав государств, которая пройдет в Астане.