Делают детские консервы из индейки. В чём секрет качественной продукции Оршанского мясокомбината?

Новости Беларуси. Что касается аграрной тактики, в приоритете ремонт техники, повышение плодородия почв, заготовка кормов. Это общие задачи для всей страны. Отдельное внимание Витебскому региону. Здесь проводится эксперимент. Создано семь агропромышленных объединений. Во главе – перерабатывающее предприятие, которое тесно связано с сельхозорганизациями. Они сырьевая зона. Получается, что сами у себя выращивают, загружают мощности переработчика и реализуют продукцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эффективны ли такие интеграционные сельхозпроекты? Рассуждает Виктор Пралич. Оршанское агропромышленное объединение – это более 30 организаций, из них 25 сельскохозяйственных. Общее количество сотрудников – более 6 тысяч. Объединение – еще одно из самых современных по технологиям. К примеру, этой доильной установке «Карусель» на молочно-товарном комплексе «Устенский» аналогов во всем мире насчитывается чуть больше 20. Это не то чтобы развлечение. Здесь как в песне: вкалывают роботы, а не человек.

Молочно-товарный комплекс рассчитан на более чем тысячу коров. Причем буренки датской красной породы. Опять же – таких в стране нет. В среднем дают 19 литров молока в сутки, но и это не все.

Дмитрий Батюков, директор сельхозпредприятия «Устье» Национальной академии наук Беларуси:

100 % идет «экстра». Отличное качество молока. Жир доходит 4,5-4,7 %. Белок уникальный – 3,3-3,7 %. Большой выход сыра получается. Также оно полезно детям, страдающим аллергией, людям пожилого возраста. На это мы делаем ставку.

Современный комплекс «Устье» – сырьевая зона Оршанского агропромышленного объединения. А вот эти фермы вошли в состав Оршанского АПО недавно. Под крылом Оршанского мясоконсервного комбината (именно это предприятие считается головным) чуть больше месяца. Были финансовые трудности, но подставили плечо. Кстати, это одно из условий работы таких тандемов – тянуть наверх менее эффективные предприятия. Сегодня это владения Оршанской птицефабрики. Здесь выращивают индейку.

Александр Тасминский, управляющий производственным участком «Хайсы» Оршанской птицефабрики:

Очень своеобразная птица. Но я хочу сказать, что, наверное, ни одна такая птица не вырастает – в 300 раз свой вес не превышает для выращивания. Получаем 55 грамм, а выращиваем и получаем до 20 и даже больше килограмм.

А еще говорят, что индейка – птица капризная. С малого возраста выращивают в помещениях, где температура доходит до 38 градусов. Сбалансированный корм, приглушенный свет. Сегодня здесь находится около 35 тысяч индеек. Но это только начало. Реконструируют еще объекты под птичники. Бывший свинокомплекс под Дубровно также переживает модернизацию. Он станет частью Оршанской птицефабрики, куда завезут индейку.

Дмитрий Венгер, директор предприятия «Птицефабрика Оршанская»:

Мы прекрасно понимаем, что в некоторой степени дорогое мясо индейки, но за 10 месяцев рентабельность этого предприятия составила всего 1 %. Получили чистой прибыли за 10 месяцев в пределах 50 тысяч. Мы уменьшаем себестоимость для того, чтобы мясо индейки на прилавках было дешевле.

А это как раз то, что делают из индейки. Линия по производству детских мясных консервов из диетического мяса – единственная в стране. Весь процесс здесь закрытый и автоматизированный.

Инна Ваховская, начальник управления по производству и качеству продукции Оршанского мясоконсервного комбината:

Не совсем традиционный мясной продукт в питании наших людей, но в производстве консерв для детского питания оно у нас завоевало давно большие, прочные позиции. На сегодня общий объем консервов детского питания из мяса индейки составляет порядка 25 %. У нас в ассортименте детского питания консервов свыше 30 видов. Шесть из них производится из мяса индейки либо с ее использованием.

Раньше сырье приходилось закупать в соседней области. Но теперь, благодаря работе агропромышленных объединений, обеспечивать диетическом мясом стали сами себя. Получается, что вырастили – сами же переработали и реализовали. Цепочка уже налажена. Модернизация сырьевой базы – реконструкция птичников под Витебском и под Дубровно – позволит увеличить мощности до 6 тысяч тонн мяса индейки в год.