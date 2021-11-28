Лукашенко побывал на границе, еврочиновники собираются в Ригу. Как развиваются события вокруг беженцев?

Новости Беларуси. Литовские силовики выбросили на границу труп избитого беженца. Такая новость сегодня, 28 ноября, во Всемирный день милосердия, облетела информационные ленты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Похоже, зверское отношение к беженцам – теперь норма не только для польских, но и литовских пограничников.

Илона Волынец:

Тем временем главы МИД стран НАТО собираются на предстоящей неделе в Ригу. Там они будут обсуждать гибридную атаку со стороны обессиленных курдских женщин и детей на белорусско-польской границе. Возникает вопрос: когда уже еврочиновники, наконец, окажутся в нужном месте?

Президент Беларуси на неделе отправился к тем, от кого польские соседи отгородились несколькими рядами колючей проволоки и против кого выставили многотысячную армию. Причем все происходит в прямом эфире. Александр Лукашенко детально интересуется всеми нюансами быта, лично общается с беженцами, отвечает на вопросы журналистов. И если это, возможно, стало неожиданностью для мировой общественности и самих беженцев, то белорусы вообще не удивились. Журналисты разве что гадали, в какой день это произойдет. Мы просто привыкли к тому, что наш Президент всегда там, где трудно.