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«Нужды беженцев никуда не исчезают». Интервью с главой представительства Красного Креста в России и Беларуси

28 ноября 2021 16:37
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Новости Беларуси. Решать проблему с беженцами Европа не хочет. Да и помогать обездоленным людям международные организации не спешат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Илона Волынец, СТВ:  
Как стало известно, Международная федерация общества Красного Креста объявила сбор на сумму 10 миллионов евро на помощь беженцам на границе Беларуси со странами ЕС. Деньги собираются поделить на 3 страны: Беларусь, Польшу и Литву. Это решение, конечно, вызывает вопросы. Польше ведь как раз не хватает средств на новые химикаты для водометов, гранаты и колючую проволоку.  

С представителями этой организации пообщался наш корреспондент Константин Герцев.  

«Нужды беженцев никуда не исчезают». Интервью с главой представительства Красного Креста в России и Беларуси-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Какая основная цель вашего визита в Беларусь и в лагерь беженцев на белорусско-польской границе?  

«Нужды беженцев никуда не исчезают». Интервью с главой представительства Красного Креста в России и Беларуси-4

Джон Энтвиссол, глава представительства Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца в России и Беларуси:  
Спасибо вам большое. Моя основная задача здесь – работать с Белорусским обществом Красного Креста, которое оказывает поддержку беженцам. Как и Белорусский Красный Крест, Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца беспокоятся о состоянии беженцев. Сейчас непростые погодные условия, да и общая ситуация достаточно тяжелая, поэтому мы стараемся оказать им гуманитарную помощь.  

Из-за плотности графика это ближайший день, когда я смог приехать  

Константин Герцев:  
Почему достаточно поздно подключилась Международная федерация Красного Креста к этой проблеме?  

«Нужды беженцев никуда не исчезают». Интервью с главой представительства Красного Креста в России и Беларуси-7

Джон Энтвиссол:  
Мы поддерживали Белорусское общество Красного Креста с самого начала операции, но из-за плотности личного графика это ближайший день, когда я смог приехать и посмотреть своими глазами на этот лагерь.  

«Нужды беженцев никуда не исчезают, они постоянно будут меняться в зависимости от ситуации»  

Константин Герцев:  
А какое мнение у ваших коллег по поводу ситуации с беженцами в лагере и на белорусско-польской границе? Какое мнение за границей?  

«Нужды беженцев никуда не исчезают». Интервью с главой представительства Красного Креста в России и Беларуси-10

Джон Энтвиссол:  
Нужды беженцев никуда не исчезают, они постоянно будут меняться в зависимости от ситуации. Мы обращаем внимание только на гуманитарную составляющую этой ситуации, и политические аспекты это кризиса нас не интересуют. Мы должны дать нуждающимся продукты питания, предметы первой необходимости и дальше реагировать на их нужды, пока они здесь.  

В лагере созданы все условия, чтобы различные организации могли оказывать помощь  

Константин Герцев:  
Белорусская власть заявляет, что этот лагерь беженцев открыт для всех международных организаций. А что вы думаете на этот счет?  

«Нужды беженцев никуда не исчезают». Интервью с главой представительства Красного Креста в России и Беларуси-13

Джон Энтвиссол:  
Это действительно так. Наглядный пример – Белорусский Красный Крест. В лагере действительно созданы все условия, чтобы различные организации могли оказывать помощь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Джон Энтвиссол # Константин Герцев # Илона Волынец # Фотофакт

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