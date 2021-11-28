«Нужды беженцев никуда не исчезают». Интервью с главой представительства Красного Креста в России и Беларуси

Новости Беларуси. Решать проблему с беженцами Европа не хочет. Да и помогать обездоленным людям международные организации не спешат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Как стало известно, Международная федерация общества Красного Креста объявила сбор на сумму 10 миллионов евро на помощь беженцам на границе Беларуси со странами ЕС. Деньги собираются поделить на 3 страны: Беларусь, Польшу и Литву. Это решение, конечно, вызывает вопросы. Польше ведь как раз не хватает средств на новые химикаты для водометов, гранаты и колючую проволоку. С представителями этой организации пообщался наш корреспондент Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Какая основная цель вашего визита в Беларусь и в лагерь беженцев на белорусско-польской границе?

Джон Энтвиссол, глава представительства Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца в России и Беларуси:

Спасибо вам большое. Моя основная задача здесь – работать с Белорусским обществом Красного Креста, которое оказывает поддержку беженцам. Как и Белорусский Красный Крест, Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца беспокоятся о состоянии беженцев. Сейчас непростые погодные условия, да и общая ситуация достаточно тяжелая, поэтому мы стараемся оказать им гуманитарную помощь. Из-за плотности графика это ближайший день, когда я смог приехать Константин Герцев:

Почему достаточно поздно подключилась Международная федерация Красного Креста к этой проблеме?

Джон Энтвиссол:

Мы поддерживали Белорусское общество Красного Креста с самого начала операции, но из-за плотности личного графика это ближайший день, когда я смог приехать и посмотреть своими глазами на этот лагерь. «Нужды беженцев никуда не исчезают, они постоянно будут меняться в зависимости от ситуации» Константин Герцев:

А какое мнение у ваших коллег по поводу ситуации с беженцами в лагере и на белорусско-польской границе? Какое мнение за границей?

Джон Энтвиссол:

Нужды беженцев никуда не исчезают, они постоянно будут меняться в зависимости от ситуации. Мы обращаем внимание только на гуманитарную составляющую этой ситуации, и политические аспекты это кризиса нас не интересуют. Мы должны дать нуждающимся продукты питания, предметы первой необходимости и дальше реагировать на их нужды, пока они здесь. В лагере созданы все условия, чтобы различные организации могли оказывать помощь Константин Герцев:

Белорусская власть заявляет, что этот лагерь беженцев открыт для всех международных организаций. А что вы думаете на этот счет?