Григорий Азарёнок о Дмитрии Семченко: оказался трусом, который не смог вынести жалкого хейта в сети

Новости Беларуси. Наша страна гордится преимущественно своими людьми – порядочными, преданными и честными. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

В прошлом году нашлись те, кто опустился до подлого предательства. О таких уже два месяца по воскресеньям в своей авторской рубрике «Орден Иуды» рассказывает Григорий Азаренок. Сегодняшним героем стал человек, который полгода назад каждый день приходил в это здание и назывался нашим коллегой. Очередная награда находит своего героя. Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок. Представьте себе ситуацию. Вы живете с мужем больше 10 лет. Вы рассказываете всем, как вы счастливы. Перед всеми своими друзьями и подругами вы бесконечно в самых сладостных, патетических, самых светлых тонах рассказываете о том, как вам с ним хорошо. Вы с борзостью преданного пса кидаетесь на всех его врагов. Он вас полностью обеспечивает, одевает, кормит, дарит жилье и все необходимое. И вдруг, в один момент, вы уходите. Да не просто уходите, а на весь мир начинаете поливать его грязью. Унижать, оскорблять, поносить, раздавать интервью и говорить, какой он ужасный. Как это называется? Иногда сложно удержаться и не сказать неэфирное слово.

Вот я могу сегодня ответить за каждое слово во всех своих репортажах и рубриках, которые я делал и вел. Григорий Азаренок:

Придется отвечать. Мы могли пересекаться в коридорах нашего здания. Дмитрий Семченко. Рупор того, что змагары называют пропагандой. Директор президентского пула на ОНТ, то есть во многом определявший политику освещения деятельности главы государства. Ведущий рубрики «Антифейк», которая специализировалась как раз на змагарах.

Это видео с легкой руки белорусских Telegram-каналов на этой неделе просмотрели сотни тысяч человек. Заголовок кричащий: «Минский беспредел». Якобы милиционер в белорусской столице бьет дубинкой спокойно сидящего на ступеньках человека.

Григорий Азаренок:

Это он уверенно, красиво, со знанием дела разоблачал фейки про белорусскую милицию. Те самые фейки, которые распространяли его нынешние друзья – Путило, Мотолько и прочая рать. Кстати, тебе просто по-человечески не противно быть на стороне малолетки, у которой ты в Instagram был на виртуальной стене позора? Это видео за 5 июля. Уже вовсю шла предвыборная кампания, и Семченко был на передовой информационной войны. Рассказывал про методички, про цветные революции, про то, что нам всем нужно сплотиться. Ты рассказывал про офшоры и отмывание денег Белгазпромбанком. Такое ответственное задание могли поручить только тебе. А затем наступил август. И в самых ярких тонах ты рассказываешь о Послании Президента народу и собранию. А вот эти свои слова ты помнишь?

Я хочу сказать Президенту спасибо за то, что сейчас, в такое сложное время, – это искренне – он защищает независимость нашей страны. За то, что мы остаемся на карте. Через десять, через двадцать, через тридцать лет, когда не будет Президента, не будет нас, пула президентского, кто-то молодой будет рассуждать на темы роли, например, Лукашенко в истории, то, что он сохранил нашу страну – это будет карта, которая будет бить все остальные, какие бы они ни были. Григорий Азаренок:

Но я предлагаю нашим зрителям вспомнить твой сюжет от 6 августа.

«Даже если бы в просторных залах Дворца Независимости вдруг погас свет, люди в погонах наверняка бы нашли места на совещании даже в кромешной тьме. В последнее время этот маршрут они мерили уверенными шагами не раз. Вот уже второй месяц в рабочем графике Президента нет ни одной недели, где бы он не встретился с силовиками. Нет, на белорусских улицах не слышно автоматных очередей, нет и погромов – по крайней мере, пока. Здесь идут выборы, их финальный этап. Но по данным спецслужб принять участие в кампании решили не только белорусы». Григорий Азаренок:

Какое почтение к силовикам. Какой забористый слог. Какой патетичный тон. До выборов оставалось три дня. 8-го ты сделал сюжет про поездку Президента. А что же произошло 13-го? Ты предал. Чтобы хоть как-то оправдаться, ты написал ахинею про переполненные автозаки изнасилованных людей, лежащих штабелями. Но ведь…

А что, если видео используется наоборот, чтобы создать фейковую новость, оклеветать человека или даже целую организацию? Психолог о бывшем директоре президентского пула ОНТ: «Такое поведение на самом деле можно объяснить только двумя способами» Григорий Азаренок:

Так что же произошло? Ты все прекрасно знал. Знал, что все это вранье. Знал, как и зачем эти фейки делаются. Ты знал, к чему все катится. Но ты просто оказался трусом. Трусом, который не смог вынести жалкого хейта в сети. Но ведь можно было уйти тихо. Не позориться. Но ты решил из своей трусости сделать себе новую карьеру. Когда бы твоих коллег эти полоумные топили бы в Свислочи, ты бы пришел сюда вновь. Ты плюнул не только в Президента. Ты плюнул в свою собственную жизнь. В своих друзей, коллег, всех тех, кто верил тебе. Но они твоего плевка не заметили, а вот ты от него не отмоешься никогда. Дмитрий Семченко – трус и предатель, это уже на века. Ты заслуженно получаешь «Орден Иуды». И всегда помни свои собственные слова.

За это фактически во всем мире предусмотрено суровое наказание.