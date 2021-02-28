Холода ещё вернутся? Какой будет погода в марте?

Новости Беларуси. Гость программы «Неделя» на СТВ – академик Владимир Логинов.

Игорь Позняк, ведущий:

Понятное дело, что на всю весну мы не замахнемся, но хотя бы март. Каким его стоит ожидать? Завтра долгожданная календарная весна, а когда мы почувствуем это на себе?