Холода ещё вернутся? Какой будет погода в марте?

Новости Беларуси. Гость программы «Неделя» на СТВ – академик Владимир Логинов.
Игорь Позняк, ведущий:
Понятное дело, что на всю весну мы не замахнемся, но хотя бы март. Каким его стоит ожидать? Завтра долгожданная календарная весна, а когда мы почувствуем это на себе?
Владимир Логинов, академик Национальной академии наук Беларуси, климатолог:
Я не думаю, что наступила весна. Возвраты холодов в весенние месяцы имеют место постоянно.
Прогноз оправдывается на 95 %. Действительно ли белорусские синоптики стали лучше предсказывать погоду? Читайте далее.