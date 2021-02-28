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Холода ещё вернутся? Какой будет погода в марте?

28 февраля 2021 16:31
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Новости Беларуси. Гость программы «Неделя» на СТВ – академик Владимир Логинов.

Игорь Позняк, ведущий:
Понятное дело, что на всю весну мы не замахнемся, но хотя бы март. Каким его стоит ожидать? Завтра долгожданная календарная весна, а когда мы почувствуем это на себе?

Холода ещё вернутся? Какой будет погода в марте?-1

Владимир Логинов, академик Национальной академии наук Беларуси, климатолог:
Я не думаю, что наступила весна. Возвраты холодов в весенние месяцы имеют место постоянно.

Прогноз оправдывается на 95 %. Действительно ли белорусские синоптики стали лучше предсказывать погоду? Читайте далее.

# Погода в Беларуси # общество # Владимир Логинов # Игорь Позняк # Фотофакт

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