Депутат Уткин о белорусах на Олимпиаде в Токио: «Мы должны показать, что мы едины»

Новости Беларуси. О спорте, политике и единстве в студии программы «Неделя» на СТВ поговорили с депутатом Палаты представителей и главой федерации хоккея Гомельской области Виталием Уткиным. Игорь Позняк, ведущий:

Вы человек, неравнодушный к спорту. Потому первый вопрос о том, о чем Президент говорил в пятницу на встрече в Национальном олимпийском комитете. В Токио поедем драться?

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно. Поедем действительно драться. Сегодня мы видим отношение отдельных европейских политиков и то, насколько оно приобретает сильное влияние. Даже можно его отнести, с учетом тех фраз, которые записаны в Олимпийской хартии, что это дискриминация нас, белорусов, именно по нашим политическим мотивам, потому что мы защищаем, как наш Президент, как гарант Конституции, он защищает права всего белорусского народа. В том числе и спортсменов. Поведение наших зарубежных коллег, политиков не очень импонирует в целом. Пьер де Кубертен, когда возвращался к олимпийскому движению, говорил о единстве. Эти пять колец, которые символизируют пять континентов, объединяются, это олимпийский праздник. Такая «черная метка» политики сегодня у нас в спорте как способ давления на нации, на народы, конечно, не красит поведение Международного олимпийского комитета. Игорь Позняк:

Не та ли это ситуация для молодых белорусских спортсменов, когда мы должны продемонстрировать, что мы нация, то самое единство? В год единства, кстати.

Виталий Уткин:

Мы обязательно должны это сделать и показать, что мы едины. Та аббревиатура, которую для себя они избрали за рубежом (Белорусский фонд солидарности), я бы сказал, что это фонд беглецов и предателей. Вот так его нужно называть. Потому что сегодня, достигнув результата, они против народа, против молодежи и своих тренеров, которые сделали их личностями. Игорь Позняк:

Тот самый раскол в обществе, о котором вы сейчас заговорили, на этой неделе как нельзя лучше иллюстрирует и демонстрирует нам Армения. Ситуация в Армении, где в центре города уже жгут костры, где уже ставят палатки, где уже над центром города летают истребители. Какие выводы должны сделать другие государства из этой ситуации, когда на волне революции Пашинян пришел к власти, сейчас на волне такой же улицы и таких же уличных настроений его из этой власти выталкивают?

Виталий Уткин:

Это большая история. Мы помним, чем закончилась во Франции первая революция для тех, кто ее организовал. Она закончилась для них гильотиной. Конечно, я переживаю за эту трагедию, которая проходит у армянского народа, потому что это близкий нам народ из серии Советского Союза. Очень много армян защищали и освобождали Республику Беларусь. Их дети, внуки и правнуки там живут. Конечно, это трагедия. Хотелось бы, чтобы как можно быстрее народ Армении осознал, как и белорусский народ, еще быстрее увидел этих предателей, избавились от внутреннего врага, от внутренних провокаторов, которые сегодня позволяют политикам извне устраивать такие марши против народа, можно сказать, постсоветского пространства.