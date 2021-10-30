Григорий Азарёнок: «Не только живые люди защищают нашего Президента. В храмах возносятся молитвы о властях»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Политический обозреватель Григорий Азаренок в рубрике «Тайные пружины политики 2.0» обсудит аспекты православной основы нашей государственности.

Григорий Азаренок, СТВ:

Поговорим о том, о чем вы любите посмеяться, унизительно похихикать. О скрепах. И сначала о ваших. Ложь воплотилася в булат;

Каким-то божьим попущеньем

Не целый мир, но целый ад

Тебе грозит ниспроверженьем…

Все богохульные умы,

Все богомерзкие народы

Со дна воздвиглись царства тьмы

Во имя света и свободы!

Григорий Азаренок:

Так писал Федор Тютчев. И мы видим, что борьба продолжается. Все силы бросили против Беларуси. Бесы идут на нас. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Посмотрите на это [...].

Они работают на целевую аудиторию. Целевая аудитория, не видящая никогда в жизни, например, вакуумный стимулятор, страпон или дилдо. Для них все это темный лес, какие-то извращения. Григорий Азаренок:

Феминистка. Это бесполое бесформенное существо – учитель жизни у змагаров. И послушайте, какое презрение это туловище выдает из себя, говоря о тех, кто не извращается в содомском экстазе – о нашем народе. А на щупальце у нее – перстень со стилизованным Бафометом. А вот ее воспитанник – змагар-педофил.

Состоял участником чатов, которые называют деструктивными. В этих чатах я публиковал данные людей, которые звонили в милицию во время протестов. А также давал советы участникам чата, как строить баррикады при помощи бензопил и болгарок с аккумуляторной батареей. Николай Карпенков: мы ангелы, которые на земле и с оружием в руках защищают и нашу родину, и простых людей – читать здесь.

Григорий Азаренок:

Извращенцы, убийцы, педофилы, грязные лжецы, психопаты, садомиты, террористы, проститутки, плесень человечества, канализация, дно жизни, бесы. Они рвались к власти, и есть у них покровители – их гуру, которых очень обижает определение «медиатвари». Вот одна из них. Собчачка – адская лошадь, не устающая ржать и фыркать на нашего Президента. Ну вот, что ты за [...] такая? Твоя машина убила человека, а ты сбежала. Бог тебя спас, и ты не пострадала, и ты тут же выдала антицерковный фильм. Но закончишь ты, как твой кумир Маркиз де Сад, который собственными испражнениями писал последние сочинения на стене своей психушки. А вот еще одна обидчивая медиатварь. Она сейчас строит из себя защитника русского народа и даже президента Путина. Но вот что она на самом деле думает.

Все время ощущение, когда мы разговариваем, как будто мы говорим о России как о стране русских. Русские, поднимите руку, кто вы здесь? Где вы здесь? Вы один. Оператор Лапиков, слава богу. Люди! Нет уже давным-давно. Это давным-давно всеми доказанный факт. Николай Бурляев о Западе: «В их планах развал, разруха и гражданская война, как правило. Им это нужно» – подробности далее.

Григорий Азаренок:

Для вас нет ничего – ни русского, ни белорусского народа. Ни веры, ни чести, ни совести, ни Бога, ни церкви, ни слез, ничего у вас нет. Есть только ваши бабки, тачки, трусы, жрачка, фуршеты, коктейли и случки. А вот ваши хозяева. Открытие готардского тоннеля в Швейцарии. Приглашены лидеры европейских государств – Ангела Меркель, Олланд, Юнкер, члены правительств и парламентов. И перед ними разыгрывают действо.

Дальше люди идут и поклоняются чему-то. Но чему они поклоняются? Поезд выходит из тоннеля, но они не поклоняются поезду. Они поклоняются тому, кто победил камень. Они поклоняются великому дракону, древнему змею, который называется дьяволом и сатаной. Соблазнитель всего мира. Они думают, что сатана победил Иисуса. Торжество это, как будто великая победа. Как будто свершение огромного достижения. Григорий Азаренок:

И впереди 4 ноября. День, когда простой мужик Минин и князь Пожарский выбили из Москвы предателей, клятых ляхов и боярских изменников. И в этот день встретятся наши президенты.