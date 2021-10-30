Их заставили тащить тело умершего брата на территорию Беларуси. Шокирующие подробности смерти мигранта

Новости Беларуси. Белорусский пограничный наряд обнаружил группу беженцев из Ирака и Сирии, а рядом с ними находилось тело мертвого человека. Как выяснилось позже, погибшим оказался 25-летний гражданин Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детали трагедии шокируют: молодой человек умер на территории Польши от нехватки инсулина. Польские пограничники, вместо того чтобы помочь семье беженцев, заставили их нести тело умершего брата на территорию Беларуси. В группе мигрантов оказался и пятилетний малыш. Следственный комитет Беларуси начал проверку. Кристина Протосовицкая продолжит.

Аркан Длер Исмаэль, брат погибшего мигранта:

Мы оказались в Польше. У моего брата проблемы с сахаром. Он диабетик. Однажды ему уже было плохо, мы просили инсулин. Тогда нам помогли в Беларуси. В этот раз поляки нас даже не захотели слушать.

Брат погибшего парня Аркан Исмаэль, кажется, не забудет ту ночь никогда. Говорит, родному человеку становилось с каждой минутой только хуже. Они пытались получить дозу инсулина, но польские пограничники не хотели ничего слышать. Когда 25-летний Гейлан умер, его братьев, пятилетнего племянника и еще нескольких мигрантов погрузили в машину и повезли к белорусской границе. «Тело завернули в спальный мешок». Очевидец рассказал жуткие подробности смерти мигранта на белорусско-польской границе. Читайте здесь.

В группе мигрантов оказалось два сирийца, которые имели официальный статус беженцев в Германии. Поляки даже не разобрались и выдворили всех. Как только они попали на белорусскую сторону, сразу начали снимать все происходящее на камеру. В кадр попал госномер служебной машины, на которой их привезли, и лица некоторых стражей границы. Все были напуганы, но понимали: за справедливость еще придется бороться. Самер и Фарес из Сирии. Они уже семь лет живут в Германии – работа, семья, друзья. Они слышали, что творится с их земляками на польской границе, и захотели помочь, но их сразу схватила полиция. Подробности здесь.

Между баррикадами границ рушатся судьбы не просто отдельных людей, а целых семей. Пятилетний Сан Ати – племянник погибшего парня. Малыш до сих пор еще не понимает, что такое смерть. Взрослые ему не говорят правды. Поэтому Сан Ати продолжает спрашивать, почему так долго спит его дядя. Еще до всего случившегося в Польше его разлучили с мамой. Он оказался в другой группе мигрантов.

Сан Ати Латиф, племянник погибшего мигранта:

Последний раз я видел маму в госпитале. Я не знаю, где она. Я хочу ей позвонить, но я не знаю номера. Белорусский наряд пограничников застал группу мигрантов в беспомощном положении. На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу, чтобы установить все детали произошедшего.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

Характер следов, оставленных на границе, позволил предположить, что тело было перемещено с территории Польши на территорию Республики Беларусь. С целью уточнения обстоятельств была вызвана следственно-оперативная группа, которая провела все необходимые мероприятия.

Следственный комитет Беларуси начал проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза и экспертиза радиотехнических устройств с целью установления всех обстоятельств происшествия. И вот кажется, что по европейским меркам жизнь человека равна нескольким злотым – ровно столько в Польше стоит инъекция инсулина.