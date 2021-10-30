Николай Карпенков: мы ангелы, которые на земле и с оружием в руках защищают и нашу родину, и простых людей

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Огромное духовное и идеологическое мероприятие. Много важных и ответственных задач выполняют внутренние войска, органы внутренних дел – здесь подробнее. У нас в войсках шесть храмов, будет строиться еще два храма, получается. И в Гомеле, и в Витебске. Владыка Вениамин, Владыка Гурий большое внимание уделяют воспитанию наших военнослужащих. Надо, чтобы и при выполнении наших задач, и с общением с не лучшими представителями нашего общества наши сердца не зачерствели. Потому что многие наши задачи не только, чтобы защитить и пресечь противоправные действия бандитов, преступников. Наши многие задачи направлены и на оказание помощи простым людям. Где-то старику нужна помощь, где-то потерялся ребенок, его не могут найти. Где-то без вести пропал человек. И вы знаете, с Богом в сердце мы успешно выполняем все эти задачи. Много разговоров этих змагаров – злых людей, подлых, бесов. О том, что где-то там сила по отношению к ним применялась. Мы правы, мы созидатели. Мы то воинство, как говорит Владыка и Гурий, и митрополит, который есть... На небе ангелы защищают людей и все благое. А мы, люди, мы ангелы – те, которые на земле и с оружием в руках защищают и нашу родину, и простых людей. И с нашей православной церковью мы непобедимы. Мы успешно выполним все задачи, которые стоят перед органами внутренних дел, перед внутренними войсками. Огромное спасибо нашей православной церкви.