Григорий Азарёнок: не понимать, что наши геополитические противники делают всё, чтобы одурманить молодёжь, нельзя

Новости Беларуси. Тема молодежи сейчас актуальна как никогда, ведь именно молодые люди – главный объект воздействия цветных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Используя юношеский максимализм, обостренное чувство справедливости, недостаток знаний и жизненного опыта, политиканы и манипуляторы решают свои сугубо эгоистические задачи. Кто это делает и что нужно для того, чтобы эффективно противостоять? Об этом авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок:

Сначала детей отучают от умного чтения. Им становятся не интересны Достоевский, Гоголь или Пушкин, судьба Ассоль больше не волнует юных девушек. Из телефона к ним обращаются Бузовы и Собчак. Вечные секс-скандалы, свадьбы и разводы, перетряхивание грязного белья. Барышни с приклеенными бородами в храме. Танцы полуголых на паперти. Все это прикольно для них. А трактор, земля, станок, школьная скамья – скучно. Формируется клиповое мышление. Оно требует новых картинок. Смотри и лайкай, смотри и лайкай. И ни о чем не думай. Тебе подарили сказочный мир – бесконечный Instagram – живи в нем и не отрывай голову от телефона. А затем Бузова и Собчак передают своих чад в следующие руки, в руки Путил и Навальных. Когда подросток сталкивается с первыми трудностями в жизни, он должен понимать, что в этом виноват не он, в этом виноват Лукашенко или Путин. Они плохие. Посмотри, они не модные, они не пользуются телефонами, они другие. А мы твои, мы тебе все расскажем. У нас есть инсайды – и начинают заливать бесчисленное количество помоев в невинную голову. Все больше и больше. И подросток становится зомби.

Григорий Азаренок:

Нигилизм у молодых людей был всегда. Но посмотрите на современных 17-20 летних. Они уже старики. Они пресыщены всеми удовольствиями жизни. Они вальяжно рассуждают о чем угодно – о семье, государстве, родине. У них уже есть ответы. Им уже все рассказали. И самое страшное – все эти ответы одинаковые. Из них сделали бессмысленное, бездумное, бездушевное стадо. Они все повторяют одно и то же, но при этом уверены в своей уникальности. Уверены в том, что они сами так думают. Они не понимают, как им это вложили в мозги. В результате мы видим просто апокалиптическую картину. Миллионы молодых людей по всему миру. Одинаково одетых, одинаково говорящих, одинаково мыслящих, одинаково думающих. И все они уже глубокие старики. Глаза у них не горят. Они потускли от света смартфонов. Те, кому сейчас от 16 до 25. Те, кто шатался по этим митингам. Они ведь даже не понимают, зачем. Они не знают ничего ни о стране, ни о государстве.

«Деревню окружила цепь гитлеровцев из состава карательной зондеркоманды СС «Дирлевангер» и полицаев. В начавшейся перестрелке Ларин погиб почти сразу. Марату удалось добраться до кустарника у опушки леса, там он и принял бой. Держа оборону, отстреливался до последнего патрона, а потом взял в руки свое последнее оружие – две гранаты. Одну бросил в немцев, а вторую оставил. Немцы, несмотря на потери, хотели взять его живым. Второй гранатой, когда они подошли совсем близко, подорвал себя вместе с ними». Григорий Азаренок:

Это о 14-летнем Марате Казее. Молодые люди, вы об этом знаете? Что бы вы о нем сейчас сказали? Лох?