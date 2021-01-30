Сергей Клишевич: «Протестность пропадает только тогда, когда человек сталкивается с реальной жизнью»

Новости Беларуси. Тема молодежи сейчас актуальна как никогда. Ведь именно молодые люди – главный объект воздействия цветных технологий. Используя юношеский максимализм, обостренное чувство справедливости, недостаток знаний и жизненного опыта, политиканы и манипуляторы решают свои сугубо эгоистические задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как это делают и что нужно для того, чтобы эффективно противостоять? Об этом авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики». Кто стоит за оппозиционными Telegram-каналами и как формировали «опорные точки» протеста? Рассказывает политолог Лазуткин Григорий Азаренок, СТВ:

Сергей Михайлович, первый вопрос к вам. Пару дней назад произошло печальное событие: ушел великий артист Василий Лановой. Как думаете, современная молодежь хорошо знает фильм «Офицеры»? Мы никогда не сможем воспитывать молодежь на том, что уже вошло в историю

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей:

Я думаю, к сожалению, нет. Мы сегодня в этих вопросах упустили многие нюансы. И, может быть, и не стоит, и не нужно знать конкретно вот этот фильм. Это фильм своей эпохи, для своих людей. Нам нужно создавать подобное современное, чтобы оно так же трогало, как фильм «Офицеры» в свое время трогал наших родителей. Понятно, мы никогда не сможем воспитывать молодежь на том, что уже вошло в историю. Это мы должны помнить, знать. И мы должны создавать то, что сегодня бы таким же образом трогало. Но сегодня, к сожалению, таких фильмов единицы, их фактически нет. Григорий Азаренок:

Сергей Михайлович, у нас склонны ругать государство, молодежные объединения. Я не стал бы этого делать, потому что это общемировая тенденция. Общемировая тенденция – дети мало читают, они все погружаются в социальные сети. И это происходит реально во всех странах, во всем мире. Мы видим сейчас Россию, где были огромные деньги. И «Юнармия» существует, огромные деньги туда вливали, в молодежную политику, и тем не менее TikTok, эта история с Навальным и так далее. Начинает все это шатать. Но какие, на ваш взгляд, плюсы и минусы нынешней молодежной политики, которая была у нас до этого? Минусы для того, чтобы мы их исправляли. Молодежь как была, так и останется всегда протестным электоратом Сергей Клишевич:

У нас такой минус есть небольшой: мы постоянно где-то запаздываем. Мы когда уже столкнемся с какой-то проблемой, начинаем думать, как ее решать. Не предвидим этих проблем заранее. И поэтому здесь где-то упор делаем на какие-то флагманы нашей работы: студенческие отряды, волонтерская работа, патриотическое воспитание. И где-то упускаем вопросы, связанные с тем, где сегодня реально молодежь находится, как сегодня те же студенческие отряды, как волонтерское движение переформатировать в тот формат, который сегодня читает, видит, смотрит наша молодежь. Вот здесь немножко такое опоздание чувствуется. Есть те же социальные сети. Ну кому как не нам, молодежи, заниматься этим вопросом и давать тот контент, который нам нужен. В любом случае молодежь как была, так и останется всегда протестным электоратом. При любой власти, при любой системе в любом государстве. Потому что она по натуре своей такая. И вот эта протестность пропадает только тогда, когда человек сталкивается с реальной жизнью, идет работать, заводит семью, видит, как выглядит эта жизнь на самом деле, как ее нужно ценить, беречь. И тогда, конечно, это пропадает. Нельзя говорить, что сегодня вся молодежь у нас протестная или чем-то недовольна. Самый яркий пример: всю осень мы наблюдали с вами хождения некоторой части молодежи по улицам, по дворам с флагом, бесполезные, никому не нужные, а часть молодежи каждую субботу, воскресенье помогала на сельскохозяйственных ярмарках пожилым людям доставить домой продукты.

Григорий Азаренок:

В каждом вузе выходили хлопать штук 50, от 50 до 100 человек, когда в каждом вузе по 15-20 тысяч. Мы помогаем тихо, спокойно и не пиаримся так, как это делают сегодня наши оппоненты Сергей Клишевич:

Конечно. Эта молодежь занималась тихо, спокойно своим делом: кто наукой, кто помогал тем, кто в этом нуждается, кто работал в студенческих отрядах, кто волонтерил, оказывал содействие. По ковиду сколько сегодня ребят вышло, не побоялось, даже в первую волну, помогали медикам, социальным службам бороться с этой заразой. Но здесь, может быть, тоже наш минус: не научились это так показывать, как это сделали наши оппоненты. Там один флаг в лесу пробежал – везде, на всех Telegram-каналах расписано, что вот, в какой-то деревне чуть ли не вся Беларусь. Мы помогаем тихо, спокойно и не пиаримся так, как это делают сегодня наши оппоненты. Минус это или плюс… Наверное, сегодня в информационном обществе, в информационной политике да и вообще в политике это минус. И нам нужно тоже научиться это делать. Григорий Азаренок:

Сергей Михайлович, мы много говорим, что государство тяжело находит общий язык с молодежью. Ну, вот Президент же вчера нашел (подробнее об этом здесь). Те люди, которые на улице ведут себя по-одному, в аудитории ведут себя совершенно по-другому Сергей Клишевич:

Язык многие находят с молодежью. Государственные наши работники (мы часто посещаем, мы же видим), руководители администраций районов, министерств, ведомств часто посещают сегодня студенческие коллективы. Когда ты общаешься один на один, когда ты в аудитории находишься и откровенно, честно говоришь, совершенно другая атмосфера. Те люди, которые на улице ведут себя по-одному, в аудитории (там открытая диалоговая площадка) ведут себя совершенно по-другому. И здесь уже психология, здесь сознание, здесь мы должны понимать более высокие вещи, которые происходят с человеческим мозгом, и ими владеть. Самое главное, ими должны владеть те, кто занимается сегодня молодежной политикой, да и в целом наши руководители. Потому что сегодня мы посмотрели на молодежь по-другому, по-другому смотрим на это. Потому что то, что может быть, если мы не будем на это обращать внимание, мы все с вами прекрасно понимаем. Поэтому эти моменты, когда молодежь находится под воздействием определенным, психологическим воздействием определенных технологий, – все это политтехнологии, которые работают в любой стране в любое время (в богатой, бедной, средней, большой, маленькой). Они работают. И мы должны этому противопоставить это реальное общение. У нас очень много толковых руководителей, чиновников, директоров, которые сегодня могут прийти и человеческим языком рассказать, объяснить, показать, что происходит, как это все работает, рассказать о наших достижениях. Тоже вчера обсуждали программу социально-экономического развития. Нам надо ее человеческим, нормальным, молодежным языком донести, рассказать каждому молодому человеку в вузах. И для этого, я считаю, чиновники должны после шести… Отработали (до восьми-девяти, знаю, часто работают) и в студенческую аудиторию к молодежи, общаться, не бояться. И тогда уже у человека, когда он прочитает какую-то информацию, призыв Telegram-канала, совершенно другое будет восприятие этой информации и, соответственно, действия. А когда этого не происходит, когда лишь один источник информации, который управляется этими политтехнологиями, то результат мы видим, что психика неокрепшая, опыта еще нет, родители где-то упускают, посоветовать не могут, не общаются (разные сейчас ситуации есть). И в итоге человек сегодня на улице, не дай бог, еще получает какой-то уголовный срок, статью, еще что-то. Все. Человек потерян для общества.

«Они все-таки еще за Марата Казея, а не за коллаборантов?» Григорий Азаренок:

Вопрос стратегический. Культурный нарратив, исторический нарратив – он не проигран у нас, у молодежи? Они все-таки еще за Марата Казея, а не за коллаборантов? Сергей Клишевич:

Вопрос по недопущению героизации нацизма – я очень много времени ему посвятил, объезжая студенческие коллективы еще и до выборов, и сейчас особенно в рамках диалоговых площадок, подготовки к Всебелорусскому народному собранию. И когда я задаю вопрос, стоит ли нам сегодня даже не на уровне закона, а на уровне Конституции, как, к примеру, в России это сделали, обозначить защиту памяти, истории, героев истории Великой Отечественной войны, 95 % поднимают руки, что это необходимо сделать. Но это происходит в конце беседы, когда им рассказываешь, что может произойти, как в других странах, как в Украине, как в Прибалтике, что мы один форпост, по сути дела, остались. А когда ты этого не говоришь, в начале беседы, это около 50 %. «А зачем? Надо всю историю знать». Понятно, мы не против ни в коем разе, не хотим делить нашу историю – это хорошая, это плохая. Это вся наша история. Но так сложилось, что история Великой Отечественной войны и герои Великой Отечественной войны – это краеугольный камень нашей независимости, нашей государственности. Так народ решил на референдуме: 3-го числа мы празднуем День нашей независимости. И когда ты начинаешь касаться личного, когда вы говорите: «А вы помните своих прадедушку, прабабушку? Вообще можете рассказать про своих прадедушку, прапрадедушку, даже прапрабабушку, где они участвовали, какие у них награды? Может, письма, дома остались?» Тогда, к сожалению, процентов только 30 из всех коллективов, которые я проезжал, именно студенческих и молодежных, поднимают руку и говорят: «Да, я знаю, у меня дед воевал, дошел до Берлина, несколько историй могу рассказать». А остальные уже не знают. И на тех, кто не знает, очень легло подействовать с помощью, опять же, этих технологий, что произошло сегодня в Украине. Идет война против нашей страны, против наших людей Григорий Азаренок:

Можно сопоставить два плаката. Стоит змагар с плакатами «Нет интеграции с Россией», «Россия, пошла вон» год назад, и сейчас «Россия, мы с тобой», учитывая уже Навального. И ничего, нормально у них в голове все это укладывается.