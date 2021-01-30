Что делать, если оказался в эпицентре информационной агрессии? Алексей Талай и Юлия Артюх запускают серию диалоговых площадок

Новости Беларуси. Что делать, когда ты оказался в эпицентре информационной агрессии? Ведущая СТВ Юлия Артюх и паралимпиец, общественный деятель Алексей Талай запускают серию диалоговых площадок для военнослужащих, их семей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впереди десятки военных частей по всей стране. Первой точкой на карте стала 4-я отдельная бригада внутренних войск МВД в Барановичах. Кристина Протосовицкая продолжит.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В 1998 году на полесском вокзале осужденные-рецидивисты задумали побег. Рядовой Сергей Свентецкий в кровавой схватке смог их остановить. Правда, ценой собственной жизни. Герой навечно занесен в списки личного состава части.

Память о подвиге – лучшее лекарство от информационной амнезии. 4-я отдельная специальная милицейская бригада дислоцируется в Барановичах с 1994 года. Конвоирование особо опасных преступников, охрана общественного порядка, кинологическая служба и разминирование. Только за 2020 год свыше восьми сотен раз военнослужащие среагировали на опасный сигнал.

Сергей Вольнич, заместитель командира войсковой части 7404:

Военнослужащие контрактной службы, которые прошли специальную подготовку. Там посторонних людей нет. Это профессионалы высочайшего уровня. У нас в бригаде три таких группы. Есть служебные собаки по поиску взрывчатых веществ, по поиску наркотиков. Разные задачи выполняем. Офицеры, рядовые, их жены и семьи, родные и близкие оказались под прицелом. Впервые опасность виртуальная по ощущениям сравнялась с реальной. Впервые в райцентре, где сосед знает соседа, стало тревожно.

Домашний адрес и предложение сжечь квартиру. «Писателей» задержали.

– А то, что вы призывали сжигать сотрудника, его имущество?

– Говорю, может быть, эмоции были.

Алексей Талай, паралимпиец, призер чемпионатов мира и Европы:

Я не представляю, с каким давлением и буллингом столкнулись сотрудники внутренних войск, ОМОН, который старался защитить мир и порядок на улицах наших городов. Я знаю, в Барановичах тоже протестные настроения были велики. И именно сотрудники в этом городе столкнулись одни из первых с информационной агрессией, которая началась в информационном поле, в сети Интернет, социальных сетях, Telegram-каналах. Когда выкладывали личную информацию – личные телефоны, адреса, где проживают семьи с детьми. Конечно, это будоражило каждого из нас.

Яна Сушко, учащаяся Барановичского технологического колледжа:

Люди стали какие-то очень агрессивные. Спокойно уже не поговорить. Как только начинаешь заводить такую тему – крики, ругань и нецензурная брань.

Масштаб агрессии и хейта в информационном пространстве Юлия Артюх представляет не понаслышке. Теперь она и единомышленники будут учить других – таких же офицерских жен или молодых людей – противостоять инфотоксичности. Полтора часа живого общения, сотня личных оскорблений на экране, а вживую – ничего, кроме улыбки. Авторский рецепт, когда «Негладко».

Юлия Артюх, ведущая СТВ:

Диалог нужен. Мы видим, что есть вопросы, мы видим, что молодежь наша с открытыми глазами смотрит на нас, желает с нами беседовать, чему мы тоже очень рады. И мы рады делиться своим опытом. Посыл пошел новый, потому что обычно интересовали людей вопросы хейта: как боретесь, а боитесь, не боитесь? А здесь уже я вижу, что люди в головах проработали эти все моменты и уже смотрят наперед: а что дальше, какие наши дальнейшие шаги? Это прекрасно. Мы вместе, твердыми шагами вперед.

«Информационный рацион» учащегося колледжа Ильи Полозка состоит из YouTube, Telegram и социальных сетей. Говорит, в мессенджер пришел от безысходности, а за событиями 2020 года наблюдал как за дешевым ток-шоу. К слову, парень мечтает служить.

Илья Полозок, учащийся Барановичского технологического колледжа:

Эта беседа немножко мое мировоззрение поменяла. Потому что до этого я был нейтрально настроен. Но когда увидел этих людей, у меня как-то внутри что-то перевернулось. Я начал смотреть не только новости, но начал понимать суть человека, что он хочет донести. И это очень сильно поменяло мое представление. «Здорово, что я буду представлять молодёжь своего города». Что рассказывает девушка, которая в свои 24 стала делегатом ВНС

Алексей Герман, учащийся Барановичского технологического колледжа:

Для себя я много чего открыл. Что из себя представляют люди, как они себя могут вести в той или иной ситуации.