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«Здорово, что я буду представлять молодёжь своего города». Что рассказывает девушка, которая в 24 стала делегатом ВНС

30 января 2021 19:33
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Новости Беларуси. Конструктивная повестка в ответ на эмоциональные вбросы и единый принцип: отвергаешь – предлагай. Анна Гончарик в свои 24 делегат Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здорово, что я буду представлять молодёжь своего города». Что рассказывает девушка, которая в 24 стала делегатом ВНС-1

Анна Гончарик, делегат ВНС, первый секретарь Барановичского городского комитета ОО «БРСМ»:
Мне выпала такая честь, и очень здорово, что я буду представлять молодежь своего города, ведь я знакома с проблематикой от молодых людей. Студенческая молодежь больше ориентирована на саморазвитие, профориентацию и уже создание семьи. Что касается работающей молодежи, ей хочется повышения квалификации, продвижения по карьерной лестнице. В сферу ее интересов входит социальная и экономическая поддержка семей.

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Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Ваш ответ всему этому хейту.

Анна Гончарик:
Наша организация делает на самом деле очень много хороших вещей, и нам есть что показать, нашу работу. Я думаю, наши добрые дела должны перекрывать все то, что о нас говорят.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Анна Гончарик # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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