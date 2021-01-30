Евгений Пустовой: «Политтехнологи всё решили за нас: на стенах, остановках, тротуарах и в мозгах электората нацарапали цифру три»

Новости Беларуси. Сегодняшнюю повестку мятежных театров во всем мире диктуют одиозные Telegram-каналы. В плену в сетях сетевого разума оказались и некоторые белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Divide et impera! По этому римскому принципу в тираж истории списали уже многие страны и народы. Теперь нас пытаются разделять, нами пытаются властвовать. Еще год назад люди в белых халатах и бело-красно-белым мировоззрением не отказывались лечить детей силовиков. Еще год назад Хижинковы и Дудинские ходили по провластным приемам. Еще год назад для госжурналистов понятие деанон было лишь иностранным заимствованием. Да что там, еще год назад американские и европейские функционеры таяли в улыбках во время рукопожатия с политическим долгожителем – Президентом Беларуси.

Это «Политика без галстуков и купюр». С вами чысты твар – светлый лик – невероятной пропаганды Евгений Пустовой. О философии протестов будем говорить с тяжеловесами экспертного сообщества – прикорытником с 1994 года, политологом и социологом Сергеем Мусиенко и голосом вероятной оппозиции Юрием Воскресенским.

Читайте также:

Как к вам относились в СИЗО? Юрий Воскресенский о том, как можно потерять страну, триггерах протестов и книгах

«Нас будут ломать». Сергей Мусиенко о том, почему протесты в Беларуси вызвали такой резонанс в мире

Александр Лукашенко: 9 августа, там же большинство – сто процентов убежден – не молодежь была

Евгений Пустовой:

Еще за несколько недель до объявления Лидией Михайловной Ермошиной результатов президентских выборов, политтехнологи все решили за нас: на стенах, остановках, тротуарах и в мозгах электората нацарапали цифру три. Президент 29 января на встрече со студенческим активом коснулся этой темы.