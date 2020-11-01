«Для чего вы сюда пришли?» Григорий Азарёнок пообщался с участниками воскресного марша в Минске

Новости Беларуси. Местом сбора протестов были обозначены парк Челюскинцев и Детская железная дорога. Оттуда шествие направилось в Куропаты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Усыхающее количество участников решили компенсировать новым качеством агрессии. На этот раз некоторые пришли высказать свою позицию с боевым арсеналом. В сторону милиционеров бросили взрывное устройство, которое упало буквально в 10 метрах от съемочной группы Григория Азаренка. Он подготовил этот репортаж.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Воскресенье для минчан вновь не выходной, а все благодаря кучке протестующих, которые играют в квесты по сценариям зарубежных телеграмных кураторов. Пообщаться с толпой пришли и мы. Но выражать свое мнение открыто и вежливо – это не про змагаров.

– С белорусским телевидением не хотите общаться?

– Нет, не хотим.

– Выскажите свое мнение. Вы же на мероприятие пришли.

– Нет, мы гуляем.

– Вы просто гуляете, да? А в Куропаты пойдете?

– Нет.

– Не пойдете, точно?

– Да.

– Хорошо, спасибо.

– Ребят, может, пару слов нам скажете?

– Свободен!

– Почему?

– Иди, иди дальше, этим… фашистам разговаривай.

– Каким фашистам?

– Для которых ты снимаешь это все.

– Я сейчас вас снимаю.

– Ну, так я рад.

– Вы пришли на мероприятие. Для чего?

– Чтобы сказать, что вы помойка.

– Вы все уже сказали, да, можете уходить?

– Все. Вы можете уходить, да.

– Вы пойдете в Куропаты?

– Естественно.

– А что вы о них знаете?

– Я знаю, что БТ – помойка, и все. Мне больше ничего не надо знать.

– Этого вам достаточно, да?

– Да. Я для этого прихожу и рассказываю.

– Слушайте, а забастовки никакой нет. Почему, как вы думаете? Или вы считаете, что она есть?

– [смеется] Все, иди гуляй, пожалуйста.

– Для чего вы сюда пришли?

– Мы не даем интервью. Я не хочу с вами разговаривать.

– А почему не даете? Вы же пришли выражать свое мнение.

– Почему? Я пришла на улицу. Я не хочу с вами разговаривать.

– То есть вы не участвуете в мероприятии?

– Отойдите от меня. Я не хочу с вами разговаривать.

– Скажите, для чего вы сюда пришли? [Люди скандируют «Позор!»] – Жыве Беларусь!

– Это все, что вы хотите сказать?

– Жыве Беларусь!

Григорий Азаренок:

Вот такая вот свобода слова, демократия. Мы не устаем это повторять: протестная толпа – она самая толерантная, демократичная и плюралистичная.

– Позор!

– Почему?

– Позор!

– Почему?

– А вы что, обманываете людей!

– Кого я обманываю?

– С оружием на мирных людей!

– Я без оружия.

– Во время прошлого прихода мистических сил вы не задумывались, что наркотики – это вредно очень?

– О чем вы сейчас?

– Не принимайте больше наркотики.

– Какие наркотики?

– Те, которые вы принимаете.

Григорий Азаренок:

И это снова демократия, права человека и так далее. Эти люди, напоминаю, выступают против тоталитаризма. [Люди скандируют «Уходи!»] Так они общаются с прессой.

– А скажите, почему вы участвуете в мероприятии незаконном?

– А это незаконное мероприятие?

– А где, где у вас написано «Пресса»? Пресса где?

– Сегодня опять врать будешь?

– Почему?

– Я не знаю, почему ты врешь.

– Почему вы меня трогаете?

– Пардон.

– Это бандитизм натуральный.

– Какой бандитизм?

– Ты бандит!

– Я бандит?

– Да, бандит. Потому что батька твой такой – что написал батька давным-давно?

– Поддерживаете бандита потому что.

– У меня есть своя гражданская позиция.

– Позиция? … позиция!

– Почему так мало людей сегодня?

– Загнал всех под плинтус, убивает всех.

– Всех поубивал?

– Да.

– Все 100 тысяч убил?

– Да, 100 тысяч убил.

– Так что с забастовкой, где она?

– Причем тут забастовка?

– Я задаю вопрос.

– Не хочу отвечать на глупые вопросы.

– Прессуете, насилуете людей.

– Где забастовка?

– Везде.

– На каком предприятии?

– Везде. Везде происходит. И будет, она не остановится. Она не такая массовая, но она будет.

– Ее нету.

– Есть.

– Это ваше мнение, это вам хочется, чтобы так было.

– Я был на предприятиях, нет никакой забастовки.

– Не врите. У вас лживые, насквозь пустые глаза.

Григорий Азаренок:

Тема сегодняшних бродилок – память о погибших и похороненных в урочище Куропаты. Правда, большинство из так называемых протестующих знают о них меньше, чем о скидках в магазине бургеров.

– Вы на мероприятие?

– Да.

– Куда пойдете?

– Вместе с маршем.

– Вместе с маршем куда? Вы знаете?

– [девушка кивает]

– В Куропаты, да? А что это за место?

– Эээ…

– Не знаете?

– Я просто не местная.

– Вы не местная, но все равно идете почтить память тех, кто захоронен в Куропатах?

– Да.

– В какие годы там людей хоронили, расстреливали? Не знаете?

– [девушка молчит]

– Вы пойдете в Куропаты?

– Конечно.

– А что вы знаете о Куропатах?

– Про Куропаты… Хорошо.

– Ну, что вы знаете о Куропатах?

– О том, что там были репрессии.

– Какие репрессии?

– В какое время?

– В сталинское.

– А кто совершал эти репрессии, вы не в курсе? Там был Александр Васильевич Суворов, он уничтожал людей, вы в курсе?

– Я не знаток истории.

– То есть вы не поддерживаете, что Александр Васильевич Суворов уничтожал людей в сталинское время?

– Я не знаток истории. Я сегодня существую в сегодняшнем дне, отстаиваю сегодняшнюю свою позицию.

– Спасибо вам большое.

Григорий Азаренок:

Перекрыть дороги для бело-красно-белых – это уже какой-то фетиш. На Логойском тракте они вновь вышли на проезжую часть. Но стоит появиться милиции, и воины света бегут как легкоатлеты. Вот что ОМОН животворящий делает. Только что перекресток был перекрыт протестующими, но стоило появиться милиционерам, и проход сразу был очищен.

Здесь же в один момент в правоохранителей бросили взрывное устройство.

Григорий Азаренок:

Прилетела эта штука то ли с крыши, то ли из окна. К счастью, никто не пострадал. Подобные взрывные устройства как раз в Telegram-каналах учат делать анархисты и радикалы. Однако фантазия у невероятных сегодня разыгралась. «Мотопутилы» тут же всем рассказали, что это я взорвал для красивой картинки. Сразу после того, наверное, как отравил Навального.

Григорий Азаренок:

Правда, это не стыкуется с другим предположением Антона Гадимовича – он уверен, что я был пьяный. Из-за границы виднее, конечно. Только вот кучу алкашей на марше невероятных они в упор не видят.

– Вы называете нас уродами. Почему?

– Потому что ненавижу. Не люблю его. Честно.

– Хорошо. Для чего вы пришли на мероприятие?

– Что?

– Для чего вы пришли на мероприятие?

– Потому что люблю нашу страну.

– Скажите, пожалуйста, что вы знаете о Куропатах?

– О Куропатах… Ничего не знаю.

– Скажите, пожалуйста, как вы считаете, перекрывать дороги – это правильно?

– Нет.

– А почему люди перекрывают?

– Ну…

[Мужчина пытается достать микрофон из руки.] – Что вы делаете?

– …

– Спасибо.