«Для чего вы сюда пришли?» Григорий Азарёнок пообщался с участниками воскресного марша в Минске
Новости Беларуси. Местом сбора протестов были обозначены парк Челюскинцев и Детская железная дорога. Оттуда шествие направилось в Куропаты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Усыхающее количество участников решили компенсировать новым качеством агрессии. На этот раз некоторые пришли высказать свою позицию с боевым арсеналом. В сторону милиционеров бросили взрывное устройство, которое упало буквально в 10 метрах от съемочной группы Григория Азаренка. Он подготовил этот репортаж.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Воскресенье для минчан вновь не выходной, а все благодаря кучке протестующих, которые играют в квесты по сценариям зарубежных телеграмных кураторов. Пообщаться с толпой пришли и мы. Но выражать свое мнение открыто и вежливо – это не про змагаров.
– С белорусским телевидением не хотите общаться?
– Нет, не хотим.
– Выскажите свое мнение. Вы же на мероприятие пришли.
– Нет, мы гуляем.
– Вы просто гуляете, да? А в Куропаты пойдете?
– Нет.
– Не пойдете, точно?
– Да.
– Хорошо, спасибо.
– Ребят, может, пару слов нам скажете?
– Свободен!
– Почему?
– Иди, иди дальше, этим… фашистам разговаривай.
– Каким фашистам?
– Для которых ты снимаешь это все.
– Я сейчас вас снимаю.
– Ну, так я рад.
– Вы пришли на мероприятие. Для чего?
– Чтобы сказать, что вы помойка.
– Вы все уже сказали, да, можете уходить?
– Все. Вы можете уходить, да.
– Вы пойдете в Куропаты?
– Естественно.
– А что вы о них знаете?
– Я знаю, что БТ – помойка, и все. Мне больше ничего не надо знать.
– Этого вам достаточно, да?
– Да. Я для этого прихожу и рассказываю.
– Слушайте, а забастовки никакой нет. Почему, как вы думаете? Или вы считаете, что она есть?
– [смеется] Все, иди гуляй, пожалуйста.
– Для чего вы сюда пришли?
– Мы не даем интервью. Я не хочу с вами разговаривать.
– А почему не даете? Вы же пришли выражать свое мнение.
– Почему? Я пришла на улицу. Я не хочу с вами разговаривать.
– То есть вы не участвуете в мероприятии?
– Отойдите от меня. Я не хочу с вами разговаривать.
– Скажите, для чего вы сюда пришли?
[Люди скандируют «Позор!»]
– Жыве Беларусь!
– Это все, что вы хотите сказать?
– Жыве Беларусь!
Григорий Азаренок:
Вот такая вот свобода слова, демократия. Мы не устаем это повторять: протестная толпа – она самая толерантная, демократичная и плюралистичная.
– Позор!
– Почему?
– Позор!
– Почему?
– А вы что, обманываете людей!
– Кого я обманываю?
– С оружием на мирных людей!
– Я без оружия.
– Во время прошлого прихода мистических сил вы не задумывались, что наркотики – это вредно очень?
– О чем вы сейчас?
– Не принимайте больше наркотики.
– Какие наркотики?
– Те, которые вы принимаете.
Григорий Азаренок:
И это снова демократия, права человека и так далее. Эти люди, напоминаю, выступают против тоталитаризма. [Люди скандируют «Уходи!»] Так они общаются с прессой.
– А скажите, почему вы участвуете в мероприятии незаконном?
– А это незаконное мероприятие?
– А где, где у вас написано «Пресса»? Пресса где?
– Сегодня опять врать будешь?
– Почему?
– Я не знаю, почему ты врешь.
– Почему вы меня трогаете?
– Пардон.
– Это бандитизм натуральный.
– Какой бандитизм?
– Ты бандит!
– Я бандит?
– Да, бандит. Потому что батька твой такой – что написал батька давным-давно?
– Поддерживаете бандита потому что.
– У меня есть своя гражданская позиция.
– Позиция? … позиция!
– Почему так мало людей сегодня?
– Загнал всех под плинтус, убивает всех.
– Всех поубивал?
– Да.
– Все 100 тысяч убил?
– Да, 100 тысяч убил.
– Так что с забастовкой, где она?
– Причем тут забастовка?
– Я задаю вопрос.
– Не хочу отвечать на глупые вопросы.
– Прессуете, насилуете людей.
– Где забастовка?
– Везде.
– На каком предприятии?
– Везде. Везде происходит. И будет, она не остановится. Она не такая массовая, но она будет.
– Ее нету.
– Есть.
– Это ваше мнение, это вам хочется, чтобы так было.
– Я был на предприятиях, нет никакой забастовки.
– Не врите. У вас лживые, насквозь пустые глаза.
Григорий Азаренок:
Тема сегодняшних бродилок – память о погибших и похороненных в урочище Куропаты. Правда, большинство из так называемых протестующих знают о них меньше, чем о скидках в магазине бургеров.
– Вы на мероприятие?
– Да.
– Куда пойдете?
– Вместе с маршем.
– Вместе с маршем куда? Вы знаете?
– [девушка кивает]
– В Куропаты, да? А что это за место?
– Эээ…
– Не знаете?
– Я просто не местная.
– Вы не местная, но все равно идете почтить память тех, кто захоронен в Куропатах?
– Да.
– В какие годы там людей хоронили, расстреливали? Не знаете?
– [девушка молчит]
– Вы пойдете в Куропаты?
– Конечно.
– А что вы знаете о Куропатах?
– Про Куропаты… Хорошо.
– Ну, что вы знаете о Куропатах?
– О том, что там были репрессии.
– Какие репрессии?
– В какое время?
– В сталинское.
– А кто совершал эти репрессии, вы не в курсе? Там был Александр Васильевич Суворов, он уничтожал людей, вы в курсе?
– Я не знаток истории.
– То есть вы не поддерживаете, что Александр Васильевич Суворов уничтожал людей в сталинское время?
– Я не знаток истории. Я сегодня существую в сегодняшнем дне, отстаиваю сегодняшнюю свою позицию.
– Спасибо вам большое.
Григорий Азаренок:
Перекрыть дороги для бело-красно-белых – это уже какой-то фетиш. На Логойском тракте они вновь вышли на проезжую часть. Но стоит появиться милиции, и воины света бегут как легкоатлеты. Вот что ОМОН животворящий делает. Только что перекресток был перекрыт протестующими, но стоило появиться милиционерам, и проход сразу был очищен.
Здесь же в один момент в правоохранителей бросили взрывное устройство.
Григорий Азаренок:
Прилетела эта штука то ли с крыши, то ли из окна. К счастью, никто не пострадал. Подобные взрывные устройства как раз в Telegram-каналах учат делать анархисты и радикалы. Однако фантазия у невероятных сегодня разыгралась. «Мотопутилы» тут же всем рассказали, что это я взорвал для красивой картинки. Сразу после того, наверное, как отравил Навального.
Григорий Азаренок:
Правда, это не стыкуется с другим предположением Антона Гадимовича – он уверен, что я был пьяный. Из-за границы виднее, конечно. Только вот кучу алкашей на марше невероятных они в упор не видят.
– Вы называете нас уродами. Почему?
– Потому что ненавижу. Не люблю его. Честно.
– Хорошо. Для чего вы пришли на мероприятие?
– Что?
– Для чего вы пришли на мероприятие?
– Потому что люблю нашу страну.
– Скажите, пожалуйста, что вы знаете о Куропатах?
– О Куропатах… Ничего не знаю.
– Скажите, пожалуйста, как вы считаете, перекрывать дороги – это правильно?
– Нет.
– А почему люди перекрывают?
– Ну…
[Мужчина пытается достать микрофон из руки.]
– Что вы делаете?
– …
– Спасибо.
Григорий Азаренок:
Мирно выражать свою позицию невероятные за три месяца пока не научились: сегодня вновь брали в руки камни, пытались устроить драки, всячески провоцировали милицию. В толпе вновь присутствовали радикальные анархисты. Так, наверное, и надо чтить память и традиции. Но очень скоро мы вновь увидим десятки слезных покаяний на камеру, а это уже тоже добрая традиция.