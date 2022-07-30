Григорий Азарёнок: «Мы должны быть едины. Змагары в штрафбатах, а мы на передовой. Жизнь – государству, а смерть врагам»

Новости Беларуси. Механизмы мятежа и новые ставки. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Механизмы мятежа и новые ставки. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
А ведь не просто так все началось. Не с неба змагарство свалилось. Не из фильмов ужасов к нам пришло. Змагарство – порождение всего самого отвратительного в нашем народе. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Уберите детей от экрана. Будет отвратительно. Шрайбман.
Артем Шрайбман:
Нет институтов, которые существовали до 2019-2020 года, которые позволяли некому локальному спорадическому симбиозу гражданского общества и власти, те нити, которые были построены и которые порвались в 2020 году... Если бы, наверное, они были бы намного более, что называется, мощными, то они могли порваться в таком месте, что Лукашенко бы снесли.
Григорий Азаренок:
Перевожу со шрайбмановского на русский. Все, что мы делали до 2020-го – клубы, библиотеки, внедрение во власть (Котовы-Латушки), третирование власти, симпозиумы, Symbal.by, арт-сядзібы, внедрение в историю, возвеличивание паньства-шляхты, все свистопляски с Калиновским, книгаўки, защита птушак и геев, – все это мы делали только с одной целью. Свержение Лукашенко. Но рано рыпнулись.
Так они хотели уничтожить нашу страну. Убивать силовиков. Убить Президента и его семью. Все те люди, которые ходили на диалоги и коворкинги, занимались урбанистикой – они готовились убивать. Были в их рядах и госслужащие, которые в нужный момент, как консервы, вскрылись. Сами по себе они не опасны, но вот как пример остальным – посмотри, я иуда, будь и ты иудой – вот в чем их задача. А ведь говорил Президент на апрельском совещании.
Лукашенко: мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране. Читайте здесь.
Григорий Азаренок:
И на совещании по исторической политике в январе говорил.
Лукашенко: родной язык, культура, вера были под запретом. Что нам мешает историческим периодам дать адекватную оценку? Читайте здесь.
Хорошо бы почитали. Все. Очень нужную и важную книгу. Людмилы Гладкой и Юрия Тереха с иллюстрациями Олега Карповича. «Изнанка мятежа». О том, как нас хотели уничтожить. И как наш Президент победил.
Юрий Терех про оппозицию: они сейчас все дружно объединились в один фронт и пошли против Тихановской. Читайте здесь.
Впереди большие катаклизмы. Уже назревает заварушка на Тайване. Откроется третий фронт на Ближнем Востоке. Средняя Азия полыхнет. Американцы хотят затащить в войну и нас. И чтобы победить, не скатиться в пропасть, мы должны быть едины. Змагары – в штрафбатах, а мы – на передовой. Жизнь – государству, а смерть врагам. Так мы все преодолеем. Потому что сила в правде, а правда за нами.