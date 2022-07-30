В Несвижском районе поздравили первый в стране экипаж-двухтысячник

Новости Беларуси. Весомый намолот – благоприятная почва для рождения героев жатвы. Так, первый экипаж-тысячник чествовали в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Импровизированная сцена для награждения развернулась на хлебной ниве филиала Речицкого комбината хлебопродуктов «Советская Белоруссия». Героем дня был Владимир Дорофей. Первая намолоченная в регионе тысяча тонн зерновых отгружена из бункера его комбайна. Поздравления принимал и водитель Игорь Цыцарев, который перевез более полутора тысяч тонн зерна. На подходе к тысячному рубежу в Гомельской области еще несколько экипажей. Всего на уборке зерна там работает более 860 комбайнов.

А в Несвижском районе 30 июля поздравили первый в стране экипаж-двухтысячник. Опытные комбайнеры из агрокомбината «Несвижский» были вторыми в республике, кто преодолел тысячный рубеж. И вот новый рекорд.

Сергей Праженик, механизатор агрокомбината «Несвижский»:

Гордость есть, есть к чему стремиться. Конечно, хотелось бы и пять, и шесть намолотить. Наверное, в соседние хозяйства поедем помогать. В первую очередь убрать быстро и качественно, без потерь, как сказал глава государства, чтобы малейшее зернышко не просыпалось.

Валерий Крепский, заместитель генерального директора по растениеводству агрокомбината «Несвижский»:

Вторую культуру мы начали убирать – озимую пшеницу, попробовали немножко озимый рапс, но еще сыроватый. Сейчас в планах убрать всю озимую пшеницу и перейти на уборку озимого рапса. Задача – получить урожай не меньше прошлогоднего. Техникой обеспечены, кадрами обеспечены. Лишь бы погода помогла убрать вовремя.