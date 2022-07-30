На «Линии Сталина» прошёл военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Собрали самые яркие моменты

Новости Беларуси. Масштабная реконструкция и милитари-активности. На «Линии Сталина» в 8-й раз с размахом провели военно-исторический фестиваль «Афганское небо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции насыщенную программу готовят каждый год накануне Дня ВДВ. Мероприятие прошло при поддержке Минобороны. Помимо реконструкции боя, гостей комплекса ждали показательные выступления кинологов, парашютистов и сил спецопераций. А все желающие могли покататься на танке и вертолете и пройти военные квесты. Самые яркие моменты собрала Яна Шипко.

Завораживающее зрелище началось с неба. Самолет то делал петлю, то вращался на 360 по горизонтальной оси. Это высший пилотаж от летчика-аса, руководителя Минского аэроклуба ДОСААФ Николая Мочанского.

Свое мастерство показали и парашютисты сборной Вооруженных Сил. Именно белорусские десантники как самое подготовленное подразделение в свое время стали пионерами Афганской войны.

Парашютисты – это просто бомба. Участники масштабной реконструкции сегодня воссоздали события лета 1988-го. Это начало вывода советских войск из Афганистана после 10-летнего присутствия контингента.

По сценарию, моджахеды нападают на советский опорный пункт в момент, когда он ослаблен – личный состав гарнизона проводили домой, на охране только новобранцы. Однако помощь подоспела, атака была отбита. Около 160 участников реконструкции и 10 единиц техники того времени с исторической точностью создали мощный эффект присутствия.

Мы здесь уже второй раз, очень нравится, все как по-настоящему, аж до слез.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

И ребята со «стодвадцатки» готовились, срочники, и ребята-реконструкторы, они первый раз сегодня услышали сценарий. И вот по этому сценарию мы отработали. Техника Афганской войны, вертолет тоже времен Афганской войны, он для разведки использовался и для пуска ПТУРов, Ми-2. То есть все достаточно достоверно было. Того времени вся техника и вооружение тоже.

Каждый год участники действа готовят оригинальные реконструкции. Для многих это шанс почтить память тех, кто не вернулся с Афганской войны.

Роман Тычина, участник реконструкции:

У нас дедушка воевал, он был вертолетчиком, на Ми-8, провоевал там больше года. Поэтому, отдавая дань памяти, участвуем в реконструкциях. И сын изъявил желание поучаствовать. Поскольку за солдат советской армии он не может, слишком молодой, поэтому он играл вот маленького душманчика.

Павел Черепан, участник реконструкции:

Особенность заключалась в том, что воссоздавался подвиг советских солдат. И все это очень воодушевляет на совершение хороших, достойных поступков.

После представления все желающие могли почувствовать себя наводчиком пушки или танка, пострелять из зенитки и другого оружия. Интерактивные зоны в стиле милитари по традиции больше всего по душе детям.