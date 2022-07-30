Юрий Терех про оппозицию: они сейчас все дружно объединились в один фронт и пошли против Тихановской

Новости Беларуси. Механизмы мятежа и новые ставки. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гостях известный публицист, а теперь и писатель Юрий Терех. Григорий Азаренок, СТВ:

На столе книга – что за книга, о чем, как, зачем и почему? Юрий Терех о книге «Изнанка мятежа»

Юрий Терех, публицист, блогер:

Во-первых, как и зачем. В первую очередь надо поблагодарить «СБ. Беларусь сегодня», потому что без них эта книга бы свет не увидела, ее бы, конечно, не было. И это очень приятно, я очень признателен тем, кто продвинул. Это авторский взгляд двух публицистов и художника на события 2020 года. Григорий Азаренок:

Назовем всех – Людмила Гладкая, Юрий Терех и Олег Карпович – иллюстратор. Юрий Терех:

Совершенно верно. Это то, как мы все это видели. Как через каждого из нас это прошло. Это срез от трех человек, взгляд на те события. Что, на наш взгляд, предшествовало, как готовили, как все это происходило, кто именно за этим всем стоял, какие силы это двигали, как людям задурили так голову, что они просто совершенно ни за что пошли ломать себе судьбы на ровном месте. О прелюдии, о 2020 году и о последствиях. Григорий Азаренок:

Если поговорить о прелюдии – не с потолка змагарство взялось, его долго готовили. В том числе гуманитарная культура, социальные средства и так далее. Почему называть библиотеку именем Адама Мальдиса – плохая затея? Юрий Терех:

Конечно, готовили очень долго. Раз уж мы заговорили, оно уже опять началось. Прошло всего два года, а как-то опять начали готовить уже почву для следующего кипиша. Все знают эту скандальную историю с переименованием библиотеки. Сейчас все хотят сделать библиотеку имени Мальдиса. Я сразу оговорюсь, я знаю, насколько человек и где заслуженный, где он публиковался, кто его награждал – все это известно. Однако информационная политика историческая сейчас совершенно четко определена. И конкретно такие шаги – это один из тех кирпичиков, из которых нам строили фундамент этого мятежа 2020 года. Его строили за десятилетие до этого, если не за два. Сейчас начали опять. Тут же проблема в чем? Человек писал много всего исторического. В его работах есть совершенно конкретные тезисы. Например, он прямо указывает, недвусмысленно, что Кастусь Калиновкий – белорус. Григорий Азаренок:

Герой.

Юрий Терех:

Герой, да. Что это было восстание на благо народа. Что он поляк, что он приносил присягу полякам военную свою. И она известна и есть. Сколько он перебил белорусов и какими бесчеловечными методами. Это все умалчивается. И да, тогда, года до 2016, даже до 2019-го, это все проходило к нам. Мы не обращали просто внимания на это все. Григорий Азаренок:

И теперь мы видим в Украине воинское формирование из молодых людей, которые реально считают его героем. И они готовы прийти сюда и убивать всех нас. Юрий Терех:

Они официально заявляют целью своего вообще финального развития вооруженное вторжение в Республику Беларусь, к нам. То есть люди, называющие себя в честь этого самого Калиновского, публично и официально заявляют, что мы хотим устроить в Беларусь вооруженное вторжение. Извините, может, как-то нам немножко подумать, чьим вообще именем называть библиотеки? Григорий Азаренок:

Да, молодой человек будет ходить в эту библиотеку, потом прочитает у Адама Иосифовича Мальдиса про то, что Калиновский – хороший человек, герой Беларуси и так далее. Так, может, и воинское формирование в Украине не такое плохое? Юрий Терех:

Конечно, я просто не совсем даже понимаю, как это все может быть там. Или чиновники некомпетентны, или они делают специально. Я вот, опять же, хочу еще напомнить, что подчиненные [неразборчиво – прим. ред.] того, где все это происходит, в 2020 году вывешивал БЧБ-флаг. Григорий Азаренок:

И польские были на улицах. Юрий Терех:

И польские флаги были на улицах. Может, как-то тут надо нашим правоохранительным органам немножко поискать какую-то связь и посмотреть? Я допускаю, что мы можем ошибаться, что мы не правы, что все хорошо. Но, извините, я видел прекрасно выступление Президента по этому поводу. Я прекрасно знаю нашу историческую информационную политику, как она должна идти. И вот такие вещи идут абсолютно вразрез. Это невозможно и недопустимо. Григорий Азаренок:

Да, мы помним Symbal.by, мы помним вполне легальное положение всяких мотолек и так далее. «Эта библиотека не страшна, и этот Мальдис не страшен»

Юрий Терех:

Конечно. Оно с этого все начинается. Повторюсь, сама по себе эта библиотека не страшна, и этот Мальдис не страшен. Проблема в том, что эта работа системная, и она опять начинается. Видите, они сейчас посмотрят, что да, прошло, прокатил вот наш маленький вот этот вот крючочек – цеплять умы детские. Он прокатил – хорошо, еще 50 запустят. 100, 500. И через 5-7 лет у нас будет опять поколение детей, вырастет, которое опять пойдет на улицы. Потому что их так подготовят, так воспитают. Григорий Азаренок:

Кроме этого, сейчас все активно обсуждают, что происходит в рядах беглых, убогих и так далее. По-моему, это прекрасно. Про раскол беглой оппозиции Юрий Терех:

Это замечательно, это просто великолепно. Мне настолько нравится наблюдать, как на всех не хватило демократии – они за нее сейчас начали дружно бороться. Это, по-моему, даже такое достойное вознаграждение за все, что приходилось в 2020 году видеть. Вот сейчас это наслаждение. Все же просто. У людей закончились деньги. Они отошли из сферы внимания мирового, у них закончились деньги, закончились гранты. Финансирования мало, все оттягивается на штаб Тихановской. И все, кто раньше вроде как называл себя единой оппозицией, исключительно у них одна великая цель – против режима пойти, и все. Как-то вспомнили, что у всех свои интересы, что у них сейчас появился новый враг уже, гораздо страшнее режима. Потому что режим никак гранты у них не отбирает, никто им тут не запрещает получать гранты. А котлетная фея оттаскивает все это на себя со своим штабом. Они сейчас все дружно объединились в один фронт и пошли против нее, причем, по-моему, даже так силы немножко неравны. Но болеть я все же буду за младшую сборную, потому что очень хочется посмотреть, что получится, когда они уронят все-таки этот штаб Тихановской, и как начнут делить… Григорий Азаренок:

Франика убьют? Юрий Терех:

Нет, не убьют. Франик сбежит. Денег у него много, все у него будет хорошо. Поедет в Грецию к Цепкало, купит виллу по соседству и будет там жить, наверное, до конца жизни и радоваться. Григорий Азаренок:

И будут переплевываться через балкон. Юрий Терех:

Это святое. И переплевываться, и в интернетах ругаться. Но он уже наворовал столько, что у него проблемы куда-то поехать спокойно жить не останется. Будет ждать – буквально публиковали их отчеты. Не знаю, видел, еще не видел? Григорий Азаренок:

401 тысяча евро за 2021-й, по-моему, у Франака.

Юрий Терех:

Там еще тоже разного. То есть где, сколько, за что получали. Куда пошло – неизвестно, опять же. Может быть, сейчас они как-то на этом конгрессе своем или форуме, как там это все назвали… Григорий Азаренок:

Шабаш у них скоро. Юрий Терех:

Выйдут, скажут. Давай назовем красиво. Можно сказать, выйдут и демократически покажут красивую, прозрачную отчетность. Вот, мы получили эти деньги – вот все графы прихода. Вот, мы потратили их вот сюда, вот все наши расходы. Вот нам помогли тем и тем, вот все чеки. Григорий Азаренок:

Вот, посмотрите, какая Тихановская стала огромная. Юрий Терех:

Да. Как все честно было. «Мы можем констатировать полную смерть оппозиции 2020 года?» Григорий Азаренок:

Мы можем констатировать полную смерть оппозиции 2020 года? Даже не оппозиции, а вот этого всего движения. Юрий Терех:

Однозначно можем. Причем как? Мы можем констатировать их политическую смерть как движения, как заявляющие себя политиками они еще будут очень долго. Все это будет бурлить еще года до 2025. Но они уже сами признают, их же спикеры уже сами говорят: извините, но в Беларуси пройдут следующие выборы. Они будут законные. И уже после этого вы станете просто еще одной радой БНР все дружно сразу. Григорий Азаренок:

Так интересно. Недавно интервью давал пан Милинкевич, который был змагаром аж в 2006 году. Значит, он сказал: ну да, Лукашенко тогда выиграл выборы. Но мы же помним, 10 лет он ходил и рассказывал, что он законноизбранный президент. Юрий Терех:

Кто-то сомневался, что он врет? Вот серьезно? Григорий Азаренок:

Тем не менее. Через 10 лет и Светка так скажет?

Юрий Терех:

Скажет, конечно. Будет писать мемуары. И все там расскажет. И как готовили, и про 3 % все расскажет. И все будет в книжке. Мало того, книжку издаст Америка и заработает пару миллионов. И будет счастлива. Григорий Азаренок:

Да. Вернемся к этой книге. Там отражены все события: и террористическое подполье, и попытка убийства главы государства, и уличный мятеж, и так далее, правильно? «По этой книге фрагменты пойдут в учебники – я прямо даже застеснялся» Юрий Терех:

Безусловно, все, что нам казалось важным, мы отражали. И это все отражено через публицистику того времени. То есть это не какой-то взгляд «потом». Это прямо тогда все шло, по горячему. Событие – статья, событие – статья. Это все публиковалось в СБ. По сути, сборник статей в хронологическом порядке выбраны. И по ним прямо можно прослеживать, как все происходило. Позавчера на круглом столе даже прозвучали слова, что по этой книге фрагменты пойдут в учебники – я прямо даже застеснялся. Григорий Азаренок:

Действительно. Дети должны знать, что у нас происходило в 2020 году, чтобы этого не допускать. Замечательная книга, причем очень рекомендую иллюстрации Олега Карповича, они просто замечательные. Юрий Терех:

Иллюстрации замечательные, очень самобытные. Уникальная совершенно графика. Тут просто смотреть и наслаждаться. Все узнаются, все лица знакомые, всех смотришь – просто как стрим посмотрел. И там даже я есть. Григорий Азаренок:

Если возвращаться к змагарству. Одна линия – это те, кто заявляет себя как политики, вот эти говорящие головы. Но есть и второй фронт у Светки. Это вот это военное образование имени польского повешенного мятежника. И они готовы конкретно наезжать сейчас на фонды, которые приютились при Вильнюсе. А также они получили ответку. Они получили ответку от польско-британского телеканала, который обслуживает офис. Там выступил змагар, который там служил и который рассказал страшные вещи. Вплоть до смертоубийств. «Они подчиняются ВСУ, они раскиданы по разным подразделениям боевым» Юрий Терех:

Да. Они действительно выступают по той простой причине, что никакого шанса быть поддержанными штабом у них нет. Все-таки там рулит в штабе, по крайне мере публично, Франак Вячорка, и он понимает, что никакое государство никогда официально и публично не поддержит фактически террористическое формирование. Военизированное на территории какой-то другой страны. На это никогда денег не дадут. И если ты пойдешь такие вещи продвигать, то просто никто не будет разговаривать. Потому что все-таки хотя бы какие-то остатки самые приличия еще остались в политике. Если государство поддерживает чистейший терроризм, о чем тут можно говорить? А денег у них нет, а им очень хочется. Ведь они, по сути, не столько боевая единица, сколько медийная. Все знают: да, там есть реальные отморозки, реальные бойцы, которые там воюют. А так они на самом деле…

Григорий Азаренок:

В меньшинстве. Юрий Терех:

Они числятся. Они не то что в меньшинстве, там их хватает. Но они числятся за другими совершенно формированиями. Григорий Азаренок:

ВСУ. Юрий Терех:

Они подчиняются ВСУ, они раскиданы по разным подразделениям боевым. Некоторые группами даже. А просто медийное объединение – некий полк Калиновского, который создан исключительно для сбора денег. Те же, которых там бросили на танке, тогда, когда погибли. Они же были просто при другом формировании. Григорий Азаренок:

Кстати, вчера появилась новость, они сами рассказали, что пан Кабанчук, который недавно обещал, как он будет встречать белорусскую армию, всех порвет на мясо – пан Кабанчук отправился к пану Кушелю. Юрий Терех:

Там они все скоро туда отправятся в итоге. Ну это же понятно. Если ты заявляешь себя каким-то националистическим формированием, идешь на войну за другое государство – понятно, что тебя будут кидать в самые неприятные места, просто чтобы свои уцелели. Ты иностранец, ты предатель – тебя не жалко. Естественно, там по итогу потери будут, наверное, очень серьезные. Если кто и останется потом показания дать, их будет очень немного. Григорий Азаренок:

И кстати, когда они удаляют каналы ГУБОПа, когда они удалили мой YouTube-канал... Они просто тупые, они не понимают, что мы и ГУБОП рассказываем им их участь. О том, что такие же побратимы то погибли, то сели. И мы, может быть, спасаем их жизни. А они все равно удаляют по жалобам змагаров. «Им выгоднее вести спокойно постоянную работу по линии партии» Юрий Терех:

Они все предупреждения воспринимают как наезд. Но суть не в этом – они вчистую проиграли информационную войну, они это уже понимают. У них настолько слабые позиции, что теперь уже все. Что уже скажешь? Что мы тут полностью во всем проиграли, развели руки, сели в лужи и сидим там, булькаем? Что я могу сказать. Поэтому только и остается резать каналы. Григорий Азаренок:

Мотолько недавно предъявил: я хочу домой.

Юрий Терех:

Все хотят домой. Уезжать не надо было. Григорий Азаренок:

Почему раз за разом Запад ставит на заранее проигрышную карту? На этого Вячорку и так далее. Если человек 10 лет тупо пилит гранты и его ненавидят даже свои, почему все-таки все равно американцы, Запад, фонды и так далее ставят на такой вот жалкий, проигрышный вариант? Юрий Терех:

Они и дальше будут ставить. Там сидят совершенно обычные чиновники. Чиновникам надо работать и показать результат. Если чиновник как-то сделает вдруг, что у него бах и за один день все сделано – зачем он нужен дальше? Мало того, он покажет хороший результат солидный, а в следующем месяце у него ничего не будет. Или в следующем году, когда они там отчитываются. Это уже плохая работа. Им выгоднее вести спокойно постоянную работу по линии партии. Так просто устроена система. Чиновнику есть за что отчитаться. Вот, мы получили столько денег, потратили столько. Григорий Азаренок:

На барацьбу. Юрий Терех:

На насаждение демократии в недружественных странах. Вот так это, наверное, будет описано. Потратили вот столько, все у нас по плану, по графику. Все идет. Вячорка в этом плане идеальный. Он спокойно получает все эти деньги, куда-то их там девает, дает откаты нужным людям. И сидит, говорит: грошаў няма, няма грошаў, дайте еще. И так все идет десятилетиями, и все счастливы. Вячорка получает деньги, чиновники отчитываются, фонды тратятся. Взамен потраченных из бюджетов даются еще, доллары допечатываются на это все, и все замечательно. Григорий Азаренок:

То есть главная здрада для них – это перамога? «Как они будут управлять страной? У них же даже понимания нет» Юрий Терех:

Конечно. Для тех, кто сидит на грантах, это будет самая главная здрада. Им скажут: ну все, теперь вот перамаглі, вперед. А они же ничего, как они будут управлять страной? У них же даже понимания нет. Я помню эти предвыборные тезисы, что мы уберем все наше неэффективное производство. У меня волосы на голове шевелились. И что вы будете делать? Ладно вы, куда вы рабочих денете? Мы их переучим на программистов и бариста. Они будут программировать и варить кофе. Все наши рабочие. Задаешь такие вопросы: а где вы будете брать ВВП в государстве, как вы будете его наращивать? Говорит: а мы засадим все рапсом, будем его продавать. То есть вот такого вот уровня понимание у людей об экономике страны. Григорий Азаренок:

И в противовес им мы видим, как сейчас Президент обращает внимание на реальный сектор, едет по полям. Общается по поводу сельского хозяйства, новых культур.

Юрий Терех:

Это вообще сверхкритично. На фоне дефицита продовольствия самообеспечение себя продуктами основными – это сверхкритический вопрос. Оно же реально может хорошо стрельнуть сейчас по миру. И то, что у нас не будет каких-то Mars, шоколадок – [черт – прим. ред.] с ними, переживем. У нас будет хлеб, каша, мясо, молоко, яйца. Основную продуктовую корзину для страны закроем. Даже если в мире все очень серьезно сейчас потрясет, мы как-то будем вполне себя нормально чувствовать. «Вся их демократия – это совершенно реальный, полноценный фашизм» Григорий Азаренок:

Последняя медийная история – это латвийский мальчик, который взял интервью у Лукашенко и остался сейчас в Беларуси, потому что там эту детскую академию закрыли, ребенка затравили. Натравили на него латвийские спецслужбы, Министерство иностранных дел. На ребенка! Это просто смешно. И самое удивительное, что все равно все эти персонажи продолжают нам рассказывать про демократию, права человека. И у нас некоторые даже этому верят. Это просто поразительно. Юрий Терех:

Просто надо понять, что на самом деле вся их демократия – это совершенно реальный, полноценный фашизм. Чистейший. Без всяких оговорок. Там до сих пор есть паспорта, как они называют, чужаков. Григорий Азаренок:

Негров, не граждан. Юрий Терех:

Чужих. Там написано aliens, насколько я помню. У них в государстве живут люди, которые по рождению не становятся гражданами, и это нормально. Вся эта Прибалтика, уже там, по-моему, все посходили с ума окончательно. Визжат так, что пена летит через границу. А толку от этого всего? Они и дальше будут кричать. Они вон пускай еще дипломатические отношения установят с Тайванем разок-другой, мы все еще посмеемся. Григорий Азаренок:

Да, тем более там сейчас заварушка. «Тайвань и так Китай. Тут как бы никаких двух мнений даже и быть не может» Юрий Терех:

Как Китай вычеркнет. Слушай, не будет там никакой заварушки. Все там будет хорошо и спокойно, я так думаю.