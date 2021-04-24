Григорий Азарёнок: «Чернобыльский парад бесов не заканчивается. Но наша страна выбрала иной путь. Мы решили вернуть эти земли к жизни»
Новости Беларуси. Последние четверть века для возрождения пострадавших территорий затрачены колоссальные ресурсы, и полноценная жизнь туда действительно возвращается. Но есть и те, кто спекулирует на трагедии и зарабатывает политические очки.
На эту тему рассуждает Григорий Азаренок в программе «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, корреспондент:
Им смешно. Им весело. Им аплодирует президент Академии наук СССР. Плакаты «Черт с нами», «Без греха не выловишь и рыбку из пруда», «Не согрешишь – не покаешься». Место действия – город Чернобыль. Через несколько дней им будет совсем не смешно.
Григорий Азаренок:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».
Откровение Иоанна Богослова: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». На наших землях полынь всегда называли Чернобылем.
Григорий Азаренок:
Про эту трагедию сняли сотни документальных и художественных фильмов, написано множество книг. Лучшая, на мой взгляд, это роман «Злая зорка» Ивана Шамякина. С пронзительной концовкой.
«Уладзімір Паўлавіч узняў над сабою сціснутыя кулакі.
– Стаіш? Свеціш? Паліш людзей? Спалі мяне! Не можаш? Не па зубах я табе? Скура ў мяне задубянелая! Свінцовая! Чуеш? У мяне свінцовая скура стала! – i павольна апусціўся на калені, ударыў кулакамі ў зямлю, крыкнуў ёй: – А ты чаму анямела, сціхла? Уздрыганіся!
Чалавек крычаў – зямля маўчала».
Григорий Азаренок:
Какие выводы мы можем сделать сейчас? Что мы можем сказать об этой страшной трагедии? Тогда вся власть в стране принадлежала меченому предателю, мальчику-бумажке Михаилу Горбачеву. Его трусливая политика, его импотенция, неспособность решать проблемы стоила многих жизней. Горе стране, где предатель и шут на троне.
Что произошло затем? Станция как будто символично находилась на границе России, Украины и Беларуси. Там и произошел разлом. И к власти в трех странах пришли словно пораженные радиацией. Первой спаслась от этого Беларусь.
Григорий Азаренок:
И тогда циничные политиканы решили на трагедии, на горе людей устроить циничный пиар. Они провозгласили Чарнобыльскі шлях. Но почему-то не в пострадавших регионах, а в Минске. И многие помнят, как на первом таком шляхе нацист Зенон Позняк объявил минуту молчания в память о террористе Джохаре Дудаеве. У них нет ничего святого.
Похоже, радиация очень сильно повлияла и на сознание некоторых наших соседей. Послушайте, что в последнее время изрыгали из себя украинские бандеровцы.
Юрий Терех про Чарнобыльскі шлях: почему присваивают себе эту трагедию? Это же беда всех белорусов
Григорий Азаренок:
Поистине, чернобыльский парад бесов не заканчивается. Но наша страна выбрала иной путь. Мы решили вернуть эти земли к жизни. Огромные деньги, терпение и трудолюбие народа, белорусские ученые и воля нашего лидера сделали невозможное. Сейчас там рождаются дети, работают школы и детские сады, собираются урожаи. Мы не трубим об этом на каждом шагу, как делали бы некоторые. Но это достижение сродни покорению космоса.
Григорий Азаренок:
И так будет всегда. Народ-созидатель пройдет через любые испытания. Наш Президент, несмотря на безумные заявления послиц, политиков и критиканов, несмотря на черную неблагодарность, подлое крысиное предательство, на проклятия, на лютую ненависть разрушителей и мутантов, будет созидать. Это наша земля. И мы будем на ней жить.
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