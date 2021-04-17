Алексей Дзермант: это очень выгодный бизнес – развязал войну, а потом предлагаешь услуги по примирению

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» политолог Алексей Дзермант. Григорий Азаренок, корреспондент:

У нас в гостях философ, политолог, писатель Алексей Дзермант. Тревожная была неделя, да? Как будто что-то так вот шаталось и вибрировало в международной обстановке. Алексей Дзермант, политолог:

Да, особенно тревожно в нашем регионе. Мы все наблюдали, как нагнетается военная такая истерия, энергия на Донбассе. С украинской стороны были военные приготовления, Россия свою мощь продемонстрировала военную. Но, слава богу, кажется, пока мы не пришли к возобновлению военных действий. Но понятно, что ситуация все равно взрывоопасная, мир остается на грани войны, не в этом регионе, так в другом. К сожалению, для нас неприятно, что в это втянуты наши соседи и братья. И мы видим, как Украиной манипулируют, пытаются кинуть этот хворост в костер войны. Но пока мы отошли от края пропасти. Надеюсь, надолго.

Они производят оружие, они вмешиваются, чтобы конфликты урегулировать, опять же, продавая оружие, навязывая свое посредничество Григорий Азаренок:

Есть ли какая-то вот в мире страта, элита, структура, какая-то сила, которая заинтересована в войне? Как это объяснять? Алексей Дзермант:

Я думаю, что да. Тут даже если не вдаваясь в такую глубинную конспирологию, но мы все понимаем, что вот, например, в США есть огромный военно-промышленный комплекс. Он, наверное, один из самых мощных в мире. Какие расходы там? Сотни миллиардов долларов США постоянно тратят на вооружение. И не только продавая своим союзникам, то есть навязывая контракты выгодные им, но и развязывая войны. Потому что они понимают: чем больше конфликтов, тем им лучше. Они производят оружие, они вмешиваются, чтобы конфликты урегулировать, опять же, продавая оружие, навязывая свое посредничество. Поэтому эти элиты, связанные с ВПК, связанные с международными организациями, такими как НАТО или даже ОБСЕ – ведь можно и на войне зарабатывать, а потом их мирить. То есть развязал войну, а потом предлагаешь услуги по примирению. Естественно, уже внедряясь во внутренние дела, в структуры этих государств. Это очень выгодный бизнес.

Поэтому да, Запад в принципе никогда не гнушался методов развязывания войн. У них не было такой философии мира, как в свое время в Советском Союзе – борьба за мир во всем мире – для них выгоднее всегда практически было конфликт развязать, а потом зарабатывать очки либо на тлеющем конфликте, либо на усилиях, которые они будут применять по разрешению этого конфликта. Сейчас тех, кто не понимает, что угроза реальна, тоже можно назвать идиотами Григорий Азаренок:

Над нами смеются иногда, когда мы говорим о военной угрозе в применении к Беларуси. Действительно ли это смешно? Мы видим примеры цветных переворотов, и там, как правило, обязательно начинается война.

Алексей Дзермант:

Я не знаю, кто с этого смеется. Скорее всего, люди недалекие, глупые или откровенные провокаторы. Есть совершенно очевидные примеры постсоветские, где государства, в которых побеждали цветные революции, прозападные режимы или пронационалистические так называемые. Конкретно, допустим, Грузия, Молдова, Украина. Это либо наши непосредственные соседи, либо те, с кем мы были в одном Союзе еще совсем недавно, то есть не какие-то далекие африканские страны. Вот они, примеры. И что в итоге? В итоге гражданская война, гражданский конфликт, который потом разворачивается в серьезное геополитическое противостояние, например, России и Запада. В Беларуси это может произойти. Конечно, не дай бог, но могло бы произойти очень легко, и тот, кто этого не понимает, извините, он просто безответственный дурак. Если он не понимает необходимости иметь сильную армию, защищаться, если такая даже малейшая угроза возникнет на наших границах любых, он… я не знаю, как его назвать. В Древней Греции граждан, которые не принимали участие в жизни общественной, называли идиотами. Так вот сейчас тех, кто не понимает, что угроза реальна, тоже можно назвать идиотами. Они не видят, что противостояние не ушло. Все только и ждут, когда мы ослабнем, когда власть зашатается, и сразу же начнутся претензии. Причем оно же будет все и внутреннее (криминал вырастет, передел собственности), и сразу внешнее. То есть изнутри и извне нас будут разрывать. Поэтому, условно говоря, держать порох сухим – это очень важно. И иметь сильное государство очень важно, которое может позволить себе держать армию, иметь сильных союзников. Это для выживания необходимо просто.

Как только они будут чувствовать, что изнутри нас можно будет взорвать, они будут это делать всегда Григорий Азаренок:

Если бы в каком-нибудь 1987-м хотя бы году сказали, что грузины будут убивать абхазцев, украинцы будут убивать украинцев в Донецке – сказали бы: «Сумасшедшие, такого быть не может в принципе». А сейчас это страшная, кровавая реальность. Алексей Дзермант:

Именно так. Мы долго жили в очень спокойной, мирной стране. И, конечно, у многих был шок, когда в августе мы с этим встретились. С другой стороны, это хорошая прививка, которая создает иммунитет от этой пандемии, вируса политического. Это заставило многих из нас задуматься, встрепенуться, проснуться. Что мы тут не живем на каком-то клочке, который мирно будет сосуществовать: тут будут полянки с цветами расцветать, а танки нас будут вокруг объезжать. Нет, такого не будет, они проедут по нам, особенно когда мы чуть-чуть дадим слабину. И слава богу, что этого не произошло. Просто нужно осознать, что эта ситуация, наверное, навсегда. Мы должны быть готовы защищать свою землю. И как только мы будем сильными настолько, что все будут понимать: нападешь – все, будет отдача, будет серьезный ущерб нашим противникам, особенно западным – только тогда они будут: «Хорошо, давайте мирные переговоры, давайте что-то там о торговле, об экономике». Но как только они будут чувствовать, что изнутри нас можно будет взорвать, они будут это делать всегда.

Это подготовка общественного мнения, собственных элит, политиков к тому, что военные могут пойти на крайние меры Григорий Азаренок:

Это у нас, в нашем сознании сейчас ядерная война – это недопустимо, табу. Они уже спокойно говорят о нелетальной ядерной войне, о тактическом ядерном оружии. И они эту планочку снижают, невосприятия этого. И мы знаем, кто нанес единственный ядерный удар в мире в истории – Соединенные Штаты. Алексей Дзермант:

Действительно, ведь эти все идеи так называемых фабрик мысли вкидываются в пространство не просто так. Это подготовка сознания и элит, чтобы они могли, если что, нажать эту кнопку, и населения, что это не так страшно. «Ну, тактическое ядерное оружие по Калининграду нанесем – Россия испугается, Беларусь не впишется, не будет защищать союзника – и все, мы победим». Это пишут открытым текстом в докладах, которые я тоже в том числе читал. В последние два-три года обо всем этом открыто пишут.

Да, это подготовка общественного мнения, подготовка собственных элит, политиков к тому, что военные, вот эти ВПК, капиталисты, которые зарабатывают на этом деньги, могут пойти на крайние меры. Понятно, что их остановить может только то, что ответом на удар тактического оружия будет нормальный удар стратегических ядерных вооружений, что, кстати, в России в доктрине прописано. Чтобы они не думали, что это все пройдет. Потому что они приучают себя к мысли, мол, «Мы ничего не боимся, у нас нет никаких соперников. А Россия – ну, какая-то бензоколонка...» Но как только они понимают, что в России есть серьезное оружие или, например, что белорусская армия будет сопротивляться какому-нибудь польскому вторжению, или не позволят себя разодрать, они: «Все-все, ребята, давайте дипломатические методы». Только так с ними можно разговаривать. Григорий Азаренок:

Вспоминаю классику: «Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист, видя 300 % прибыли». Алексей Дзермант:

Да, пока они не понимают, что для них ущерб будет неприемлемый, они будут думать, что на войне, на страданиях, на разделе государств можно заработать.