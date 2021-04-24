Юрий Терех про Чарнобыльскі шлях: почему присваивают себе эту трагедию? Это же беда всех белорусов

Новости Беларуси. Последние четверть века для возрождения пострадавших территорий затрачены колоссальные ресурсы, и полноценная жизнь туда действительно возвращается. Но есть и те, кто спекулирует на трагедии и зарабатывает политические очки. На эту тему рассуждает Григорий Азаренок вместе с экспертом в программе «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, корреспондент:

У нас в гостях публицист «СБ. Беларусь сегодня» «людожор» Юрий Терех. Юрий, недавно вышел потрясающий материал ваш о том, как взращивали здесь это все «белоцепкальное» движение. И один из краеугольных камней их идеологии и философии, в принципе, это так называемый Чарнобыльскі шлях – с 1996 года каждый год они выходят и пытаются приписывать себя к чернобыльской трагедии. Но вы недавно были там, в Гомельской области. Что вы там видели? Про Чарнобыльскі шлях: почему они присваивают в свои какие-то политические дивиденды эту трагедию, эти события? Это же беда всех белорусов

Юрий Терех, публицист:

Ой, я там видел людей в первую очередь. Я видел, как живет область, я видел, как борются с трагедией, я видел земли чернобыльские вот эти все, я видел действительно пораженные земли и видел те, на которых уже можно жить. До сих этот Чарнобыльскі шлях – это была какая-то данность. Вот сколько я себя помню, как я был маленький, каждый год он был, они ходили, и это было как бы нормально. То есть было каждый год – вот как лето приходит. А когда я посмотрел сам, своими глазами на Чернобыль, на всю эту историю, я, честно говоря, просто перестал понимать: а почему они выходят, почему они присваивают себе, в свои какие-то политические дивиденды, эту трагедию, эти события? Это же беда всех белорусов. Причем здесь конкретно наша оппозиция? Хотите вы сделать чего-то хорошего в эту дату – поедьте вы в Чернобыль, помогите там МЧС разобрать леса, у них там проблем хватает выше ушей. Григорий Азаренок:

Что больше всего впечатлило? Вы сказали, видели людей, видели на территории, земли – это же на самом деле чудо. Мы не трубим просто об этом на каждом углу. Даже там люди как-то все-таки продолжают жить, продолжают строить семьи, город

Юрий Терех:

Больше всего, действительно, что мне запало. Мы перед самим заповедником были в Хойниках, в самом последнем городе перед ним. Мы там были в детском садике, садик полный, садик заполненный детьми. И к нам подошли и сказали: вы знаете, тут такие территории, мы не можем собирать в лесу грибы, не можем собирать в лесу ягоды, поэтому мы их делаем сами. И подарили всем по корзиночке печенек в виде грибов и по открытке с разворотом аиста. Вот это, наверное, меня впечатлило сильнее всего в этом всем. Что даже там люди как-то все-таки продолжают жить, продолжают строить семьи, город. Там заполнены детские сады, строятся новые, строится жилье. Это и правда впечатляет. Григорий Азаренок:

Там, наверное, даже какая-то особая порода людей? Им, может быть, неведомы эти минские проблемы, урбанисты всякие разные непонятные. Все говорят совершенно одно и то же: «Извините, ну какие протесты, какие забастовки? Нам работать надо»

Юрий Терех:

Им это вообще неведомо никак. Они говорят совершенно прямо, что у вас там ваши эти «минчики маются какой-то дурью», что надо работать и все будет хорошо. И просто там нет ни времени у людей, ни желания этим заниматься. Там же область одна из наименее протестных была по всем последним событиям. И по предприятиям тоже. Я ходил, разговаривал с людьми без сопровождающих, под гарантией анонимности, что я не заложу начальству никого. Все говорят совершенно одно и то же: «Извините, ну какие протесты, какие забастовки? Нам работать надо, нам тут деньги платят, что вы там придумываете?» Григорий Азаренок:

Президент тоже каждый год, но не в Минске, а там, на этих землях – мы вот перед эфиром общались – тут даже невозможно подсчитать, сколько денег было вложено в возрождение этих земель, в Гомельскую область. Но даже не деньги, а труд людей, внимание Президента. Все имеет огромную научную ценность, но ведь если бы не катастрофа, нам бы эти исследования были и не нужны

Юрий Терех:

Я опять же, сам посмотрел, немножко оценил и прикинул: это совершенно огромная черная дыра финансовая для бюджета, это просто страшные расходы. Понимаете, как: вся эта зона – это же не просто какие-то брошенные территории, где сейчас ничего нет. По сути, сейчас это огромная научная лаборатория, которая требует постоянного поддержания, контроля и огромных требований безопасности. Там банально огромные средства расходуются на МЧС, потому что лесной пожар какой-то более-менее серьезный в зоне, где действительно есть какие-то загрязнения, может просто поднять радиоактивную пыль в воздух и понести ее куда угодно. Поэтому там постоянно дежурит техника, она вся в полной готовности постоянно. То есть в любую секунду любой аппарат, который там стоит, можно завести и поехать, там это продемонстрировали. И там даже не пожарные машины, там какие-то – я даже не совсем представляю себе назначение всей этой техники – какие-то огромные гусеничные тягачи, манипуляторы какие-то там, клешни. И вот они должны все это разгребать, раскидывать. Это же все стоит очень дорого. Плюс поддержание там станций, поддержание там рабочих вахт. Находиться там все-таки по нормативам безопасности в глубине нельзя долго, то есть люди приезжают и уезжают. Это все расходы. И да, безусловно, это все имеет огромную научную ценность, но ведь если бы не катастрофа, нам бы эти исследования были и не нужны. Григорий Азаренок:

И это, опять же, отличает политику нашего Президента, потом что мы знаем, что происходит на украинской стороне чернобыльской зоны. Юрий Терех:

Ой, даже местные рассказывали, что в прошлом году там горело просто, и тушили недели две, по-моему. То есть там просто все новости были, что пожары, пожары, пожары, фонит, фон уже идет на Киев, и вот все тушат и тушат.