«Греби против бури – победишь». Алексей Талай рассказал, как проходил реабилитацию в Германии

Паралимпиец и мотивационный тренер Алексей Талай стал гостем программы «В людях». Вадим Щеглов:

Вы проходили реабилитацию в Германии и в одном из интервью вспомнили, что это был такой поворотный момент, когда вы поняли, что жизнь продолжается.

Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер:

Когда я наблюдал жизнь и где-то смерть детей с онкологией, то, как их родители сражались за своих детей. Когда восьмилетний ребенок на моих глазах в течение трех недель терял зрение, будучи до того момента очень подвижным ребенком, жизнерадостным, я перестал смотреть на себя, как на человека, которому больнее всего. Я понял, что я не смогу теперь жить по-другому. Я взял себя в руки и попер, извините за это слово, вперед. Как говорил мой дед: «Внучек, греби против бури – победишь».