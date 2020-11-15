«Греби против бури – победишь». Алексей Талай рассказал, как проходил реабилитацию в Германии

Паралимпиец и мотивационный тренер Алексей Талай стал гостем программы «В людях».
Вадим Щеглов:
Вы проходили реабилитацию в Германии и в одном из интервью вспомнили, что это был такой поворотный момент, когда вы поняли, что жизнь продолжается.
Паралимпиец и мотивационный тренер Алексей Талай стал гостем программы «В людях».
Вадим Щеглов:
Вы проходили реабилитацию в Германии и в одном из интервью вспомнили, что это был такой поворотный момент, когда вы поняли, что жизнь продолжается.
Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер:
Когда я наблюдал жизнь и где-то смерть детей с онкологией, то, как их родители сражались за своих детей. Когда восьмилетний ребенок на моих глазах в течение трех недель терял зрение, будучи до того момента очень подвижным ребенком, жизнерадостным, я перестал смотреть на себя, как на человека, которому больнее всего. Я понял, что я не смогу теперь жить по-другому. Я взял себя в руки и попер, извините за это слово, вперед. Как говорил мой дед: «Внучек, греби против бури – победишь».
Вадим Щеглов:
Рядом с вами были близкие, была мама. Вы вспоминаете, что она никогда не позволила себе рядом с вами проронить слезы.
Алексей Талай:
Да. Мама – героиня моя, которая вытащила своего раненого орленка с того света. Ее любовь, ее вера, ее уверенность. Однажды я увидел ее слезы, и эти слезки меня побудили, например, выучить немецкий язык, когда мы были там же, в Германии, на реабилитации и нерадивый переводчик (ленясь, ему не до того было) все отнекивался, не желал мамочке объяснять, о чем же говорят зарубежные врачи-ортопеды. И вот я тогда сказал: «Так, все: берем книги и изучаем самостоятельно, лишь бы моя мамочка не плакала. Я буду ее личным переводчиком».
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