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Паралимпиец Алексей Талай: «Был в моей жизни период, когда я топил горе на дне стакана»

15 ноября 2020 18:38
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Паралимпиец и мотивационный тренер Алексей Талай стал гостем программы «В людях».

Вадим Щеглов:
Есть такое четверостишие: «Я снова прожигаю дни впустую, ведь ты ушла, и мир как будто замер. Я эту боль бессовестно глухую топлю в своем наполненном стакане». Вам это ничего не напоминает?  

Паралимпиец Алексей Талай: «Был в моей жизни период, когда я топил горе на дне стакана» -1

Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер:
Конечно же, напоминает. Был в моей жизни такой подобный период, когда было очень тяжело, мой первый брак, когда распался, где-то топил я на дне стакана и печаль, и горе. И как же так? Я ведь старался, я ведь такой хороший, я и благотворительностью занимаюсь.

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Паралимпиец Алексей Талай: «Был в моей жизни период, когда я топил горе на дне стакана» -4

Вадим Щеглов:
Вы считали себя брошенным?

Алексей Талай:
На тот момент брошенным либо преданным, может быть, непонятым.

Паралимпиец Алексей Талай: «Был в моей жизни период, когда я топил горе на дне стакана» -7

Вадим Щеглов:
И вы тогда нашли один выход – начать пить?

Алексей Талай:
Оно автоматом, понимаете, появляются те самые друзья, тусовки, рестораны, постепенно это затягивает. Потом ты понимаешь, что и сегодня ты хочешь «повеселиться», а послезавтра ты уже без этого жить не можешь. Но, слава богу, во мне произошел какой-то щелчок, и я на тот момент уехал в США на долгосрочный период, я не мог просто себе позволить дальше тусить. Мне надо было выступать. Не будь амебой! Будь мужчиной! Вставай, работай. Прекращай ерундой заниматься. Я говорю вам откровенно, как есть. Я себя где-то возненавидел, посмотрев на себя со стороны. В какое ничтожество мы превращаемся, когда вот из жалости к себе начинаем заниматься ерундой.

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# Здоровье # общество # Алексей Талай # Вадим Щеглов # Фотофакт

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