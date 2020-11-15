Паралимпиец Алексей Талай: «Был в моей жизни период, когда я топил горе на дне стакана»

Вадим Щеглов: Есть такое четверостишие: «Я снова прожигаю дни впустую, ведь ты ушла, и мир как будто замер. Я эту боль бессовестно глухую топлю в своем наполненном стакане». Вам это ничего не напоминает?

Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер: Конечно же, напоминает. Был в моей жизни такой подобный период, когда было очень тяжело, мой первый брак, когда распался, где-то топил я на дне стакана и печаль, и горе. И как же так? Я ведь старался, я ведь такой хороший, я и благотворительностью занимаюсь.

Вадим Щеглов:

И вы тогда нашли один выход – начать пить?

Алексей Талай:

Оно автоматом, понимаете, появляются те самые друзья, тусовки, рестораны, постепенно это затягивает. Потом ты понимаешь, что и сегодня ты хочешь «повеселиться», а послезавтра ты уже без этого жить не можешь. Но, слава богу, во мне произошел какой-то щелчок, и я на тот момент уехал в США на долгосрочный период, я не мог просто себе позволить дальше тусить. Мне надо было выступать. Не будь амебой! Будь мужчиной! Вставай, работай. Прекращай ерундой заниматься. Я говорю вам откровенно, как есть. Я себя где-то возненавидел, посмотрев на себя со стороны. В какое ничтожество мы превращаемся, когда вот из жалости к себе начинаем заниматься ерундой.