«Несмотря на диагноз, главное – не опускать руки». Как белоруска воспитывает сына с ДЦП

Новости Беларуси. С ограниченными возможностями, но безгранично талантливы. В Беларуси почти 576 тысяч людей с инвалидностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый из них имеет право на гарантированную помощь со стороны государства. Поддержка – это ведь не только пенсии по инвалидности и пособия, но и существенные льготы: бесплатные лекарства, проезд в общественном транспорте, оздоровление и реабилитация.





Но наши истории немного о другом. О людях, о тех, кто не любит называть себя «человек с ограниченными возможностями». О тех, кто, несмотря на недуг, полноценно развивается в бизнесе, творчестве и спорте. О тех, кто не привык опускать руки.

Наталья воспитывает сына, у которого ДЦП. Диагноз сложный. Это целый комплекс нарушений, влияющих на движения человека, его нервную и умственную системы.

Вопреки диагнозу в медкарте, Антон сейчас готовится к школе. Занимается в академии с обычными детьми. Его интеллектуальный уровень соответствуют возрасту. У мальчика хорошая память. Чтобы выучить стихотворение, достаточно прочитать два раза. Дома его называют маленьким профессором. К любому делу подходит аккуратно и ответственно. Юлия Стриго, корреспондент:

Антон, расскажи, чем ты больше всего любишь заниматься?

Антон Брайлян:

В академии, плаванием. – А что ты в академии делаешь?

– Пять уроков подряд.

– А какие уроки?

– Английский, математика.

– Ты и английский учишь?

– Да.

Еще одно достижение – практически самостоятельное плавание. На спине мальчик без поддержки может переплыть весь бассейн. На перспективу – познание спортивной игры бочче. Занятия позволят развивать не только двигательный аппарат, но и логику и точность. За таким результатом – кропотливая работа родителей, энергии которых можно только позавидовать.