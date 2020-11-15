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«Несмотря на диагноз, главное – не опускать руки». Как белоруска воспитывает сына с ДЦП

15 ноября 2020 18:01
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Новости Беларуси. С ограниченными возможностями, но безгранично талантливы. В Беларуси почти 576 тысяч людей с инвалидностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый из них имеет право на гарантированную помощь со стороны государства. Поддержка – это ведь не только пенсии по инвалидности и пособия, но и существенные льготы: бесплатные лекарства, проезд в общественном транспорте, оздоровление и реабилитация.

«Несмотря на диагноз, главное – не опускать руки». Как белоруска воспитывает сына с ДЦП-1



Но наши истории немного о другом. О людях, о тех, кто не любит называть себя «человек с ограниченными возможностями». О тех, кто, несмотря на недуг, полноценно развивается в бизнесе, творчестве и спорте. О тех, кто не привык опускать руки.

«Несмотря на диагноз, главное – не опускать руки». Как белоруска воспитывает сына с ДЦП-3

Наталья воспитывает сына, у которого ДЦП. Диагноз сложный. Это целый комплекс нарушений, влияющих на движения человека, его нервную и умственную системы.

«Несмотря на диагноз, главное – не опускать руки». Как белоруска воспитывает сына с ДЦП-6

Вопреки диагнозу в медкарте, Антон сейчас готовится к школе. Занимается в академии с обычными детьми. Его интеллектуальный уровень соответствуют возрасту. У мальчика хорошая память. Чтобы выучить стихотворение, достаточно прочитать два раза. Дома его называют маленьким профессором. К любому делу подходит аккуратно и ответственно.

Юлия Стриго, корреспондент:
Антон, расскажи, чем ты больше всего любишь заниматься?

«Несмотря на диагноз, главное – не опускать руки». Как белоруска воспитывает сына с ДЦП-9

Антон Брайлян:
В академии, плаванием.

А что ты в академии делаешь?
Пять уроков подряд.
А какие уроки?
Английский, математика.
Ты и английский учишь?
Да.

«Несмотря на диагноз, главное – не опускать руки». Как белоруска воспитывает сына с ДЦП-12

Еще одно достижение  практически самостоятельное плавание. На спине мальчик без поддержки может переплыть весь бассейн. На перспективу  познание спортивной игры бочче. Занятия позволят развивать не только двигательный аппарат, но и логику и точность. За таким результатом  кропотливая работа родителей, энергии которых можно только позавидовать.

«Несмотря на диагноз, главное – не опускать руки». Как белоруска воспитывает сына с ДЦП-15



Наталья Брайлян:
Несмотря на то, какой вам диагноз поставили, и состояние ребенка, главное – не опускать руки. Я сейчас на своем примере могу сказать: если бы я опустила руки в тот момент, когда мне сказали, что ничего не будет... Мне хочется просто взять Антона, привести и показать. Посмотрите, что вышло из того, что ничего не будет.

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Вот такие истории. Трогательные, сложные, но и показательные. Наперекор трудностям, где каждый прожитый день уже победа, все эти герои стремятся доказать, что нет безвыходных ситуаций и нет пресловутых ограниченных возможностей. Есть лишь цели, ориентиры и безграничный талант.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Юлия Стриго # Антон Брайлян # Наталья Брайлян # Фотофакт

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