«Несмотря на диагноз, главное – не опускать руки». Как белоруска воспитывает сына с ДЦП
Новости Беларуси. С ограниченными возможностями, но безгранично талантливы. В Беларуси почти 576 тысяч людей с инвалидностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый из них имеет право на гарантированную помощь со стороны государства. Поддержка – это ведь не только пенсии по инвалидности и пособия, но и существенные льготы: бесплатные лекарства, проезд в общественном транспорте, оздоровление и реабилитация.
Но наши истории немного о другом. О людях, о тех, кто не любит называть себя «человек с ограниченными возможностями». О тех, кто, несмотря на недуг, полноценно развивается в бизнесе, творчестве и спорте. О тех, кто не привык опускать руки.
Наталья воспитывает сына, у которого ДЦП. Диагноз сложный. Это целый комплекс нарушений, влияющих на движения человека, его нервную и умственную системы.
Вопреки диагнозу в медкарте, Антон сейчас готовится к школе. Занимается в академии с обычными детьми. Его интеллектуальный уровень соответствуют возрасту. У мальчика хорошая память. Чтобы выучить стихотворение, достаточно прочитать два раза. Дома его называют маленьким профессором. К любому делу подходит аккуратно и ответственно.
Юлия Стриго, корреспондент:
Антон, расскажи, чем ты больше всего любишь заниматься?
Антон Брайлян:
В академии, плаванием.
– А что ты в академии делаешь?
– Пять уроков подряд.
– А какие уроки?
– Английский, математика.
– Ты и английский учишь?
– Да.
Еще одно достижение – практически самостоятельное плавание. На спине мальчик без поддержки может переплыть весь бассейн. На перспективу – познание спортивной игры бочче. Занятия позволят развивать не только двигательный аппарат, но и логику и точность. За таким результатом – кропотливая работа родителей, энергии которых можно только позавидовать.
Наталья Брайлян:
Несмотря на то, какой вам диагноз поставили, и состояние ребенка, главное – не опускать руки. Я сейчас на своем примере могу сказать: если бы я опустила руки в тот момент, когда мне сказали, что ничего не будет... Мне хочется просто взять Антона, привести и показать. Посмотрите, что вышло из того, что ничего не будет.
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«Несмотря на диагноз, главное – не опускать руки». Как белоруска воспитывает сына с ДЦП
Вот такие истории. Трогательные, сложные, но и показательные. Наперекор трудностям, где каждый прожитый день – уже победа, все эти герои стремятся доказать, что нет безвыходных ситуаций и нет пресловутых ограниченных возможностей. Есть лишь цели, ориентиры и безграничный талант.