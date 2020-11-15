Многодетный отец Алексей Талай: «Очень много примеров, когда сильные люди, потеряв всего лишь одну конечность, теряли смысл жизни и погибали»

Новости Беларуси. Пожалуй, это объединяет всей людей с инвалидностью – они мечтают о своих медалях и кубках. А ведь воплотить эти мечты вполне реально. Тому подтверждение – история белорусского паралимпийца, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Талай – это воистину пример мужества для всех. Когда-то, в свои 16, парень подорвался на мине, пролежавшей в земле с войны. Чудом выжил, но остался без рук и ног. Сегодня он живет полной жизнью, занимается бизнесом и социальной работой, выступает за национальную паралимпийскую сборную по плаванию и обладает рекордам Европы по этому виду спорта, а еще он многодетный папа. «Я заглянул в мир иной и понял, что нужно пройти жизнь до последнего мгновения». В чём секрет счастья Алексея Талая?

Алексей Талай, паралимпиец, призер чемпионатов мира и Европы:

Без труда ничего не получится. Даже при самых наилучших возможностях и благоприятных формах существования можно просто сидеть, прозябать, погибать, спиваться. Мне известно очень много примеров, когда вроде бы хорошие, сильные люди, потеряв, условно, всего лишь одну конечность, теряли смысл жизни, шли в магазин за горячительными напитками и погибали. Поэтому здесь первоначальным фактором должна быть мечта, должна быть поставлена цель, куда я иду. И тогда все будет складываться наилучшим образом.