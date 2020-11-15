«Мне нравится этот квартал». В комплексе «Минск Мир» жильцы дома «Джакарта» получили ключи от квартир

Новости Беларуси. Ключи от своей собственной квартиры. В Минске на один введенный в эксплуатацию дом стало больше. В престижном жилом комплексе «Минск Мир» ключи получили жители дома «Джакарта», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всего здесь строится более миллиона квадратных метров, большинство из которых за собственные средства застройщика. Значительная часть из них – коммерческая и общественная недвижимость. И это единственный в стране жилой комплекс, где квартиру можно купить в рассрочку более чем на 8 лет.

Первые впечатления, планы и о том, как будет обустроена жизнь в новом квартале и новом жилом комплексе – в нашем следующем материале. Строят по принципу «города в городе». Здесь будет и крупнейший в стране торговый центр, и именно здесь возводят Международный финансовый центр – аналог центра в Дубае. Это миллионы инвестиций и тысячи новых рабочих мест.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»:

Больше миллиона квадратных метров, 65 объектов. 25 из этих 65 домов мы строим за счет собственных средств, не привлекая дольщиков – инвестор собственными денежными средствами.

В каждом квартале – школа или детский сад. Всего в комплексе «Минск Мир» построят 7 школ и 12 детских садов, детскую и взрослую поликлиники и медицинский центр. Общая площадь помещений образовательного назначения – более 220 тысяч квадратных метров. Из миллиона квадратов, которые строят сейчас, общественные здания – это почти 680 тысяч квадратных метров. А также предусмотрено 12 тысяч оборудованных машиномест.

Елена Гинько:

Мы проанализировали предложения многих застройщиков, но пришли к твердому убеждению, что мы хотим, чтобы наш объект недвижимости располагался непосредственно в жилом комплексе «Минск Мир».

Комплекс активно строится. Первый дом по улице Кижеватова – «Джакарта» – сдан. Квартал «Азия», 16 этажей. Татьяна Бондарь поднимается в свою новую квартиру на панорамном лифте. Свободная планировка, прекрасный вид и бесплатная консультация профессионального дизайнера – как лучше все оформить.

Татьяна Бондарь:

Вопрос жилья прорабатывала давно. Так получилось, что мой младший брат построил, потом прошло какое-то время и мы тоже все-таки решились. Так как мы вдвоем с дочерью, и, чтобы не ездить в Минск, нужно что-то покупать. Увидели предложения Dana Holdings и стали участниками долевого строительства.

«Джакарта» – это новые стандарты строительства, по которым работает компания. Первый этаж – помещения с отдельным входом с улицы – отлично для бизнеса. Свободная планировка квартир, высокие потолки, уютное лобби с местом консьержа. Остекленные лоджии, французские балконы, открытые террасы. И дизайнерские жалюзи на фасаде.

Во дворе – удобные и безопасные детские площадки. Совсем скоро в квартале «Азия» будет и современный детский сад с бассейном. Поблизости – новый вместительный паркинг и торговый центр с продуктовым супермаркетом.

Важно и место. Комплекс «Минск Мир» – это новый центр города.

Татьяна Бондарь:

В очень прекрасном месте находится дом. Мне нравится этот квартал. Это будет мегакрасиво! Здесь будет Международный финансовый центр. Здесь и для работы, и для дальнейшей жизни будет все очень удобно.

С другими кварталами комплекса «Азию» свяжет и удобная сеть велодорожек. Новый район имеет прекрасное транспортное сообщение. Всего несколько минут до площади Независимости на автомобиле или на метро – ближайшая станция 3-й линии в шаговой доступности.

Квартиры в доме «Джакарта» уже раскуплены, но по соседству завершается строительство дома «Нью-Дели», где буквально на днях стартовала продажа недвижимости.

Приобрести недвижимость можно в 11 кварталах. И только до конца ноября на квартиры в большинстве домов действуют выгодные скидки и специальные предложения. К каждому клиенту индивидуальный подход. Если бронировать онлайн на сайте застройщика, скидка до 10 тысяч рублей. А еще до конца ноября – беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 100 месяцев. Это уникальный финансовый инструмент – более 8 лет. Нужен только паспорт, а ежемесячный платеж сопоставим с платой по аренде. Но здесь вы платите за свое собственное жилье.