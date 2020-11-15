«В своих молитвах я вижу, что он делает правильные вещи». Белорусский паралимпиец рассказал, почему поддерживает действующую власть
В студии программы «В людях» – паралимпиец, мотивационный тренер Алексей Талай.
Вадим Щеглов:
Сейчас вы являетесь активным участником автопробегов «За Беларусь!», участвуете в митингах в поддержку действующего главы государства, того курса, который выбрала страна. Для чего вам это? Это ваша гражданская позиция или что-то другое?
Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер:
Я имею на сей счет четкую, конкретную позицию уже много лет. Я поддерживаю главу государства где-то мысленно, и в молитвах своих я вижу, что он делает правильные вещи.
Вадим Щеглов:
А вы видите это, объездив полмира?
Алексей Талай:
Именно так. Когда ты побыл и пожил в Европе, был в США, видел постсоветское пространство, совсем другие мысли и видение ситуации, обстановки. Я последнее время всем своим естеством пытался, не вмешиваясь в политику, показать, что я за Беларусь. Люди, будьте адекватными. Писал соответствующие посты в своих социальных сетях. Но когда на меня пошло давление, мол, Алексей, давай уже однозначно вырази, как ты, с кем ты, за что. И говорили, в основном, люди с той стороны, условно.
Вадим Щеглов:
Агрессивно настроенные?
Алексей Талай:
Агрессивно настроенные, которые решили совершить революцию, несмотря ни на что. И я тогда конкретно написал пост, где полностью выразил свою позицию и открыто сказал, что я голосовал за главу государства, за Александра Григорьевича Лукашенко. Все, знайте это, смиритесь и живите с этим, как хотите.
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Вадим Щеглов:
А вам за вашу позицию, активную деятельность угрожали?
Алексей Талай:
То самое модное слово, к сожалению, ставшее у нас в Республике Беларусь – буллинг. Давление в социальных сетях. Совсем недавно на меня выбросили информацию, я живу в Лебяжьем, там есть чат, более двух с половиной тысяч жителей, достаточно серьезный жилой комплекс. Кто-то выложил информацию: «А вы знаете, что Алексей Талай живет у нас здесь, и он, к сожалению, имеет провластную позицию. Как же так? Его подкупили, платят за это». Мне сбросили скрины, я в этой группе не состою.
Вадим Щеглов:
Сколько вам заплатили?
Алексей Талай:
Мне ничего не платят. Я всего добился в этой жизни сам, и я это говорю сегодня открыто у вас в студии и рад этой возможности. Хочу сказать, что Германия мне не платит пенсию. Я заявляю, что это не так. Я старался, с первого года пахал. Когда родился мой первый сын Марк, я знал, что никто здесь бегать, прыгать не будет. Раз ты был в состоянии создать семью, сказать этой девушке, женщине «Да, давай», то будь добр и попахать на свою семью и детей. Никаких отговорок, что у тебя нет ног и рук.
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