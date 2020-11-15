«В своих молитвах я вижу, что он делает правильные вещи». Белорусский паралимпиец рассказал, почему поддерживает действующую власть

В студии программы «В людях» – паралимпиец, мотивационный тренер Алексей Талай. Вадим Щеглов:

Сейчас вы являетесь активным участником автопробегов «За Беларусь!», участвуете в митингах в поддержку действующего главы государства, того курса, который выбрала страна. Для чего вам это? Это ваша гражданская позиция или что-то другое?

Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер:

Я имею на сей счет четкую, конкретную позицию уже много лет. Я поддерживаю главу государства где-то мысленно, и в молитвах своих я вижу, что он делает правильные вещи.

Вадим Щеглов:

А вы видите это, объездив полмира? Алексей Талай:

Именно так. Когда ты побыл и пожил в Европе, был в США, видел постсоветское пространство, совсем другие мысли и видение ситуации, обстановки. Я последнее время всем своим естеством пытался, не вмешиваясь в политику, показать, что я за Беларусь. Люди, будьте адекватными. Писал соответствующие посты в своих социальных сетях. Но когда на меня пошло давление, мол, Алексей, давай уже однозначно вырази, как ты, с кем ты, за что. И говорили, в основном, люди с той стороны, условно.

Вадим Щеглов:

Агрессивно настроенные? Алексей Талай:

Агрессивно настроенные, которые решили совершить революцию, несмотря ни на что. И я тогда конкретно написал пост, где полностью выразил свою позицию и открыто сказал, что я голосовал за главу государства, за Александра Григорьевича Лукашенко. Все, знайте это, смиритесь и живите с этим, как хотите. Паралимпиец Алексей Талай: «Был в моей жизни период, когда я топил горе на дне стакана»

Вадим Щеглов:

А вам за вашу позицию, активную деятельность угрожали? Алексей Талай:

То самое модное слово, к сожалению, ставшее у нас в Республике Беларусь – буллинг. Давление в социальных сетях. Совсем недавно на меня выбросили информацию, я живу в Лебяжьем, там есть чат, более двух с половиной тысяч жителей, достаточно серьезный жилой комплекс. Кто-то выложил информацию: «А вы знаете, что Алексей Талай живет у нас здесь, и он, к сожалению, имеет провластную позицию. Как же так? Его подкупили, платят за это». Мне сбросили скрины, я в этой группе не состою.