«Я рассказываю, как через кровь и слезы шёл вперёд». Как проходят мотивационные тренинги паралимпийца Алексея Талая

В студии программы «В людях» – паралимпиец, мотивационный тренер Алексей Талай.
В студии программы «В людях» – паралимпиец, мотивационный тренер Алексей Талай.
Вадим Щеглов:
Вы сейчас проводите многочисленные тренинги, мастер-классы для взрослых и детей, встречи у вас постоянно, судя по вашим соцсетям. О чем вы разговариваете? Что вы им рассказываете?
Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер:
Мне ничего не надо придумывать. Я однажды это понял, что тот жизненный путь, который я прошел, уже будоражит, может дать многое как молодежи, так и взрослым людям. Понял я это в том числе благодаря отзывам в социальных сетях. Я благодарен тем людям, которые пишут. Я смогу посмотреть на ситуацию, на себя со стороны, на роль семьи, на роль отца, на роль мамы, вот они сотворили какое чудо, дальше чудо продолжается. Я живу, у меня прекрасная жена, у меня четверо детишек, да это чудо!
Вадим Щеглов:
Вы им рассказываете, как преодолевать трудности или то, что их сегодняшняя проблема – это не то, ради чего стоит останавливаться и идти назад?
Алексей Талай:
Абсолютно. Я им рассказываю, как было у меня, как через кровь, слезы, сопли я шел вперед, карабкался к вершине своего счастья, когда я преодолевал стеснение, когда я себя считал каким-то ужасным существом.
Паралимпиец Алексей Талай: «Был в моей жизни период, когда я топил горе на дне стакана». Подробности здесь.