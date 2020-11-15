«Я рассказываю, как через кровь и слезы шёл вперёд». Как проходят мотивационные тренинги паралимпийца Алексея Талая

В студии программы «В людях» – паралимпиец, мотивационный тренер Алексей Талай.

Вадим Щеглов:

Вы сейчас проводите многочисленные тренинги, мастер-классы для взрослых и детей, встречи у вас постоянно, судя по вашим соцсетям. О чем вы разговариваете? Что вы им рассказываете?

Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер:

Мне ничего не надо придумывать. Я однажды это понял, что тот жизненный путь, который я прошел, уже будоражит, может дать многое как молодежи, так и взрослым людям. Понял я это в том числе благодаря отзывам в социальных сетях. Я благодарен тем людям, которые пишут. Я смогу посмотреть на ситуацию, на себя со стороны, на роль семьи, на роль отца, на роль мамы, вот они сотворили какое чудо, дальше чудо продолжается. Я живу, у меня прекрасная жена, у меня четверо детишек, да это чудо!

Вадим Щеглов:

Вы им рассказываете, как преодолевать трудности или то, что их сегодняшняя проблема – это не то, ради чего стоит останавливаться и идти назад?