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«Я рассказываю, как через кровь и слезы шёл вперёд». Как проходят мотивационные тренинги паралимпийца Алексея Талая

15 ноября 2020 18:06
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В студии программы «В людях» паралимпиец, мотивационный тренер Алексей Талай.

«Я рассказываю, как через кровь и слезы шёл вперёд». Как проходят мотивационные тренинги паралимпийца Алексея Талая -1

Вадим Щеглов:
Вы сейчас проводите многочисленные тренинги, мастер-классы для взрослых и детей, встречи у вас постоянно, судя по вашим соцсетям. О чем вы разговариваете? Что вы им рассказываете?

«Я рассказываю, как через кровь и слезы шёл вперёд». Как проходят мотивационные тренинги паралимпийца Алексея Талая -4

Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер:
Мне ничего не надо придумывать. Я однажды это понял, что тот жизненный путь, который я прошел, уже будоражит, может дать многое как молодежи, так и взрослым людям. Понял я это в том числе благодаря отзывам в социальных сетях. Я благодарен тем людям, которые пишут. Я смогу посмотреть на ситуацию, на себя со стороны, на роль семьи, на роль отца, на роль мамы, вот они сотворили какое чудо, дальше чудо продолжается. Я живу, у меня прекрасная жена, у меня четверо детишек, да это чудо!

«Я рассказываю, как через кровь и слезы шёл вперёд». Как проходят мотивационные тренинги паралимпийца Алексея Талая -7

Вадим Щеглов:
Вы им рассказываете, как преодолевать трудности или то, что их сегодняшняя проблема – это не то, ради чего стоит останавливаться и идти назад?

«Я рассказываю, как через кровь и слезы шёл вперёд». Как проходят мотивационные тренинги паралимпийца Алексея Талая -10

Алексей Талай:
Абсолютно. Я им рассказываю, как было у меня, как через кровь, слезы, сопли я шел вперед, карабкался к вершине своего счастья, когда я преодолевал стеснение, когда я себя считал каким-то ужасным существом.

Паралимпиец Алексей Талай: «Был в моей жизни период, когда я топил горе на дне стакана». Подробности здесь.

# Паралимпийские игры # общество # Алексей Талай # Вадим Щеглов # Фотофакт

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