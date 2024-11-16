Жители остались в восторге от такого подарка! Как прошёл второй день «Марафона единства» в Бобруйске?

Напоминать жителям Бобруйска о «Марафоне единства» будет отличный подарок – в списке достопримечательностей города появился мурал, но и это еще не все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Калейдоскоп эмоций собрала Юлия Мычка.

Если бы рассказать о марафоне в Бобруйске нужно было только одним кадром, мы бы выбрали этот. Виртуозы Президентского оркестра дали концерт для коллектива предприятия «ФанДОК» прямо в цеху. Такой формат – новое решение от организаторов народного проекта. Вместе коллектив не только у станков, но и на танцполе.

Белорусы славятся не только своим гостеприимством и яркими праздниками. Умеем ценить прошлое и быть благодарными за настоящее. Напоминание об этом – сразу несколько тематических выставок. Впервые под открытым небом экспозиция «Подвиги и судьбы партизан в документах». Проект издательского дома «Беларусь Сегодня». Снимки времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики 100 тысяч человек, которые на протяжении 3 лет оккупации боролись с нацизмом.

Дмитрий Жук, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Наш Президент, Александр Лукашенко, назвал партизанское движение, подпольное движение примером всенародного сопротивления. Вдумайтесь в это слово – всенародное. Если бы этого характера не носило сопротивление в годы Великой Отечественной войны, то неизвестно, чтобы с нашей нацией сейчас было. Вы знаете, что более 3 миллионов белорусов было уничтожено, по сути, это геноцид. Мы находились на уровне того, что наш народ и нация могли исчезнуть с лица земли. Именно благодаря единству, которое проявилось в партизанском движении и в подпольной работе, мы смогли сохраниться как нация и народ.

Экспозиция, аналогов которой нет на постсоветском пространстве, основана на архивных документах. Знать героев поименно во времена попыток фальсификации истории – только так можно сохранить объективную память о тех событиях. Знания в области истории оказались очень полезными участникам другой акции. В Бобруйске городской квест «Это все мой родное» собрал рекордное количество команд – 80. А это более 600 человек!