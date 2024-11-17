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«Свой дом в обиду не дадим» – в Наровле открылся военно-патриотический клуб «Рысь-Наровля»

17 ноября 2024 17:32
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Молодежи в Беларуси везде дорога. А инициатива везде приветствуется. Будь-то стройка или открытие военно-патриотического клуба. Такая история произошла в Наровле, где по запросу ребят создали филиал столичной «Рыси», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Антон Чучвага – как на границе растят патриотов.

«Свой дом в обиду не дадим» – в Наровле открылся военно-патриотический клуб «Рысь-Наровля»-2

Припять. Тихая река сегодня – так ее видят белорусы. Но на другой ее стороне – горе, разрушения и страх. До украинской границы рукой подать – не больше полусотни километров.

Антон Чучвага, корреспондент:
Эти глухие места, затерянные среди лесов, стали символом того, что мир и война соседствуют друг с другом. В сложившейся геополитической обстановке жители Наровли понимают, что мир и безопасность – это не просто слова, а хрупкая реальность, которую надо беречь.

Неспроста этот участок границы считается одним из самых сложных. Труднопроходимый ландшафт, и 45 % территории Наровлянского района – зона отчуждения. Попасть туда можно только по специальному пропуску. Но это не значит, что практически безлюдные земли остались без пристального контроля.

«Свой дом в обиду не дадим» – в Наровле открылся военно-патриотический клуб «Рысь-Наровля»-4

Сегодня на защиту южных рубежей страны брошены все силы. Каркас обороны сложный и многоуровневый. Внимание уделяется и ситуации в приграничных городах.

Недавние события в курской области показали: всего за месяц ударная группировка может взять под контроль более тысячи квадратных километров с поселками и районным центром. Наша задача – такого не допустить даже в мыслях самых горячих голов. Поэтому работа ведется на опережение, а самое главное – выводы сделаны.

«Свой дом в обиду не дадим» – в Наровле открылся военно-патриотический клуб «Рысь-Наровля»-6

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками Республики Беларусь:
В августе после входа Вооруженных сил Украины в Курскую область создалась такая достаточно напряженная ситуация. Глава государства провел совещание и поставил задачи о прикрытии государственной границы. Министр внутренних дел вызвал и сказал, что наши граждане Республики Беларусь, независимо от того столица это или областной центр, или это маленький городок – в приграничье должны чувствовать безопасность, должны чувствовать, что они защищены, что есть милиция, есть внутренние войска и никто не позволит вооруженным бандитам ходить по нашей земле. Приграничные городки выбрали 9 подразделений специального назначения внутренних войск и приступили к боевому дежурству.

Благодаря слаженной работе военных, правоохранителей и пограничных войск сегодня ситуация в регионе стабильна. Не остаются в стороне и местные, понимая, что их край – это крепость, которую нужно защищать.

«Свой дом в обиду не дадим» – в Наровле открылся военно-патриотический клуб «Рысь-Наровля»-8

Владимир Антоненко, председатель Наровлянского райисполкома:
Работа проводится на постоянной основе. На сегодня те попытки пересечения границы, по большей части выявляются населением. За исключением, понятно, это у нас заповедник, а там достаточно сложно, потому что территория отселена. Поэтому, что касается населения, постоянно работа ведется, начиная от председателя Сельсоветов, заканчивая и милицией, и погранкомитетом.

Настроение «свой дом в обиду не дадим» здесь, кажется, стало общим. Потому и с таким нетерпением ждали открытия военно-патриотического клуба «Рысь-Наровля». Он создан при поддержке внутренних войск и общественного фонда «Молодая Гвардия». Учебный процесс серьезный, с учетом всех современных вызовов. Так, уже в распоряжении воспитанников клуба есть несколько квадрокоптеров.

Подробности в видео.

# Министерство внутренних дел Беларуси # Николай Карпенков

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