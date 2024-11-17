«Свой дом в обиду не дадим» – в Наровле открылся военно-патриотический клуб «Рысь-Наровля»

Молодежи в Беларуси везде дорога. А инициатива везде приветствуется. Будь-то стройка или открытие военно-патриотического клуба. Такая история произошла в Наровле, где по запросу ребят создали филиал столичной «Рыси», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Антон Чучвага – как на границе растят патриотов.

Припять. Тихая река сегодня – так ее видят белорусы. Но на другой ее стороне – горе, разрушения и страх. До украинской границы рукой подать – не больше полусотни километров. Антон Чучвага, корреспондент:

Эти глухие места, затерянные среди лесов, стали символом того, что мир и война соседствуют друг с другом. В сложившейся геополитической обстановке жители Наровли понимают, что мир и безопасность – это не просто слова, а хрупкая реальность, которую надо беречь. Неспроста этот участок границы считается одним из самых сложных. Труднопроходимый ландшафт, и 45 % территории Наровлянского района – зона отчуждения. Попасть туда можно только по специальному пропуску. Но это не значит, что практически безлюдные земли остались без пристального контроля.

Сегодня на защиту южных рубежей страны брошены все силы. Каркас обороны сложный и многоуровневый. Внимание уделяется и ситуации в приграничных городах. Недавние события в курской области показали: всего за месяц ударная группировка может взять под контроль более тысячи квадратных километров с поселками и районным центром. Наша задача – такого не допустить даже в мыслях самых горячих голов. Поэтому работа ведется на опережение, а самое главное – выводы сделаны.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками Республики Беларусь:

В августе после входа Вооруженных сил Украины в Курскую область создалась такая достаточно напряженная ситуация. Глава государства провел совещание и поставил задачи о прикрытии государственной границы. Министр внутренних дел вызвал и сказал, что наши граждане Республики Беларусь, независимо от того столица это или областной центр, или это маленький городок – в приграничье должны чувствовать безопасность, должны чувствовать, что они защищены, что есть милиция, есть внутренние войска и никто не позволит вооруженным бандитам ходить по нашей земле. Приграничные городки выбрали 9 подразделений специального назначения внутренних войск и приступили к боевому дежурству. Благодаря слаженной работе военных, правоохранителей и пограничных войск сегодня ситуация в регионе стабильна. Не остаются в стороне и местные, понимая, что их край – это крепость, которую нужно защищать.