Бумажные дела мешают работать педагогам? В Минобразования готовят современное решение

Патриотизм – своеобразный «цемент» общества, который помогает сплотиться. А его основы закладываются как в семье, так и в школе. Там ребенок получает не просто информацию о родной стране, а знания, которые формируют мировоззрение наших детей. Воспитательная – только одна из задач системы образования. Понимая значимость этой сферы, в Беларуси ей уделяют особое внимание. На Республиканском педсовете, который прошел в конце августа, глава государства вынес свою оценку национальному образованию. В том числе поставил задачу перед профильным министерством – по максимуму освободить учителей от дополнительной нагрузки, чтобы педагоги сосредоточились на самом важном – воспитании и развитии наших детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что этому мешает, контрольный срез провел Глеб Прокофьев.

На школу приходят запросы по пожарным извещателям, по печному отоплению. Огромный пласт информации требуется для военкомата. И все это ложится на плечи классного руководителя. Такими мнениями с редакцией анонимно поделились педагоги. Факты не вымышлены. Молчать не могут, но и открыто жаловаться учителям неудобно что ли. Излишний документооборот и опции «доп» отягощают казалось бы главную цель – образовательный процесс. Но такие взгляды, как оказалось, далеко не у всех.

Алексея Товстыка – учитель столичной школы – бумажная работа не пугает. Несмотря на небольшой педагогический стаж, нагрузка у него приличная: помимо того, что он преподает историю и искусство, в его обязанностях еще и классное руководство. Главный документ учителя – журнал. Большинство его страниц заполняются в сентябре, но и в течении учебного года работы предостаточно.

Алексей Товстыга, учитель средней школы № 225 Минска:

В течение года, я даже вам не скажу, сколько это занимает времени в день. Понимаете, иногда это может быть 10 минут, иногда 20 минут. Иногда бывают дни, ты вообще не прикасаешься к журналу.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

У нас, безусловно, на местах в учреждениях образования могут иметь место поручения, которые, например, может дать заместитель директора, либо руководитель учреждения образования, но в этом случае, в обязательном порядке, предусмотрено дополнительное материальное стимулирование такого сотрудника. А еще классный руководитель пишет план на полугодие, протокол родительских собраний, проверяет дневники, а также заполняет социально-педагогическую характеристику класса и личную карточку учащегося. Список документов внушительный, буквально можно закопаться в бумагах. Да и цифровая эра не разгрузила, а стала параллельным дополнительным бременем. В некоторых школах появился еще и электронный журнал. Его тоже нужно заполнять.

– Не получается ли это, что вы выполняете двойную работу? Сначала вы пишете все в журнале, потом вы отражаете это еще в электронном варианте.

– Смотрите, здесь же вопрос целесообразности электронного журнала. Он же не сделан просто для того, чтобы был электронный журнал. Многие родители пользуются этим инструментом. В скором времени бумажные журналы отложат в сторону. Министерство образования уже разрабатывает госплатформу, которая будет включать электронный журнал и дневник. Эта работа будет закончена уже в следующем году.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Важно обеспечить безопасность как персональных данных, которые хранятся в очень большом объеме при введении данных документов, так и обеспечение всех педагогических работников необходимыми условиями для комфортного введения этих цифровых документов. Поэтому в настоящее время мы проводим опытную апробацию этих документов.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

А сейчас давайте составим список обязательных документов, которые заполняет учитель-предметник, он же классный руководитель в течение недели. Итак, на заполнение журнала уходит 30 минут, поурочное планирование – 10 часов, проверка дневников – 20 минут, проверка тетрадей – 7,5 часа. План-конспект информационного часа – 30 минут. План-конспект классного часа – 30 минут. Итого в сумме получается 19,5 часа. Практически сутки.