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Ланская на «Марафоне единства»: в свои песнях я воспеваю красоту белорусской земли

16 ноября 2024 19:29
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То, что нас объединяет, а значит, делает еще сильнее. «Марафон единства» продолжает путешествие по стране. Очередная остановка – индустриальный Бобруйск. Вечером 16 ноября звучат заключительные аккорды республиканской общественно-культурной акции. Новые хиты и полюбившиеся песни в исполнении белорусских артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ланская на «Марафоне единства»: в свои песнях я воспеваю красоту белорусской земли-2

Все это гала-концерт «Время выбрало нас» под сводами многотысячной «Бобруйск-Арены». На сцене как признанные мэтры эстрады, так и молодые исполнители, а также Президентский оркестр. Своим творчеством с земляками делятся известные уроженцы Могилевщины – Руслан Алехно и Алена Ланская, а также творческие коллективы разных регионов страны.

Ланская на «Марафоне единства»: в свои песнях я воспеваю красоту белорусской земли-4

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:
Могилевская земля для меня, конечно же, это источник вдохновения. Я здесь родилась, проходила свое становление, я получила путевку в жизнь. И в своих песнях я как раз таки, я воспеваю красоту белорусской, красивой и уникальной нашей земли.

# Алёна Ланская

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