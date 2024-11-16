Ланская на «Марафоне единства»: в свои песнях я воспеваю красоту белорусской земли

То, что нас объединяет, а значит, делает еще сильнее. «Марафон единства» продолжает путешествие по стране. Очередная остановка – индустриальный Бобруйск. Вечером 16 ноября звучат заключительные аккорды республиканской общественно-культурной акции. Новые хиты и полюбившиеся песни в исполнении белорусских артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это гала-концерт «Время выбрало нас» под сводами многотысячной «Бобруйск-Арены». На сцене как признанные мэтры эстрады, так и молодые исполнители, а также Президентский оркестр. Своим творчеством с земляками делятся известные уроженцы Могилевщины – Руслан Алехно и Алена Ланская, а также творческие коллективы разных регионов страны.