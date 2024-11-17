Выборы-2025: как идёт сбор подписей и почему 2 претендента выбыли из гонки? Разбираемся

Всемирный день качества в 2024 году выпал на 14 ноября. Но что нам день? В Беларуси под знаком качества проходит весь год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже звучала мысль продолжить эту тему и в следующем. Потому как в качестве не то что терять нельзя – надо поднажать. Понятно, что речь в первую очередь об экономике, и мы на самом деле подняли планку. Если сравнить, что было 30 лет назад в Беларуси и сейчас, небо и земля, как говорится, и дело не только в экономике. Мы перешли на качественно новый общественно-политический уровень. Посмотрите, как осознанно и взвешенно подходим к 7-м выборам Президента. За 30 лет независимости были разные кампании, но практически каждая заставляла поволноваться. Конечно, масла в огонь подливали зарубежные старатели, которые лезут в наши дела. Но, как отметит Президент, мудрость всегда помогала белорусам сделать правильный выбор: самим решать, как жить и кому доверить нести бремя власти. А потому от кампании к кампании растет наша политическая осознанность, как и явка на участках. Согласно последним опросам социологов, абсолютное большинство принимают участие в выборах. Это чуть больше 65 %. Около 16 % стараются не пропускать важные голосования. То есть белорусы не хотят пускать все на самотек. Нам важно быть частью политического процесса и влиять на то, что происходит в нашей стране. Что до нынешней избирательной кампании, то на неделе стало известно, что из гонки выбыли сразу два потенциальных кандидата на высший пост. А у Александра Лукашенко уже больше 700 тысяч подписей. Отметим, это данные за 14 ноября. Наверняка картина уже изменилась. О настроении на пикетах, регистрации наблюдателей и работе комиссий расскажет политобозреватель Евгений Пустовой.

Электоральная кампания является отражением политического взросления общества. Предстоящие выборы Президента завершают новый этап формирования политической системы в Беларуси. Дьяченко: президентские выборы 2025-го завершают процесс политической перезагрузки нашего общества. Читайте здесь. Без лишних волнений можно говорить, что общество достигло электоральной зрелости. Хотя нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. Уже на процессе сбора подписей из периферии ЕС пришла новость. Вильнюс открыто заявил о своем интересе. Глава внешнеполитического ведомства анонсировал создание специального центра пропаганды для белорусов. По сути, это то, чем они занимались всегда. Речь об информационно-психологических операциях. Только теперь действуют нарочито. Наверное, ожидают очередные вливания от западных инвесторов. Ведь сейчас у Брюсселя даже 34 тысяч евро не нашлось, чтобы залатать дыры в заборе на границе с Беларусью и Литвой. Колючку повредил еще летний ураган.

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Под кураторством западных спецслужб, цель которых осталась неизменной, это дестабилизация обстановки, это все, что связано с приведением к власти прозападных правительств, все, что связано с реализацией задач по переориентации нашей Республики Беларусь на западный вектор, причем в понимании того, что это создание очередного проекта, плацдарма для продвижения своих стратегических интересов. Ну, по опыту Украины. Внешние силы всегда будут вмешиваться в выборный процесс. Это быстрее и дешевле, чем война – забрать очередное государство в зону своего влияния. Парламент Чехии уже успел объявить выборы в Беларуси незаконными. Такая «забота» лишь свидетельствует об их причастности к импорту цветной революции в нашу страну. Выводы сделаны. Читайте здесь. Лукашенко о выборах: будем вместе бороться за тот курс, который мы давно определил. Подробности.

Первый цикл электоральной кампании – сбор подписей. Процесс активно проходит по всей стране. Традиционные пикеты в людных местах. У столичных кинотеатров или у сельпо. Инициативные группы потенциальных кандидатов в Президенты работают во всех регионах Беларуси. Читайте здесь. Процесс сбора подписей совместили с политическим ликбезом. Активисты молодежных организаций рассказывают о выборах и их этапах. А для поколения гаджетов подготовили даже квесты.

Представители инициативных групп в трудовых коллективах. Это тоже разрешено законодательством. И обход домов. Активнее всего ведут себя сторонники действующего Президента. После одного из самых консолидированных флешмобов «Надо» пошли ставить свои подписи. Здесь креативить не надо. Скорее наоборот. Регламентированная процедура – паспорт, подпись. Инициативным группам нужно собрать не менее 100 тысяч «за». У Лукашенко уже 700 тысяч. Из семи потенциальных кандидатов из электоральной гонки выбыло два человека. По сути, они тоже сторонники Александра Лукашенко. И действующий председатель Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков, и главный идеолог столицы плюс председатель столичной организации Белорусского союза женщин Ольга Чемоданова получили не только карт-бланш от соратников, но и море вопросов. Ольга Чемоданова объявила о прекращении своего участия в электоральной кампании 2025-го. Подробности.

Электоральная кампания – это еще и общественный дискурс. Женщина Президент не столько актуально сейчас для Беларуси. Особенно в условиях такой геополитической турбулентности. Глава государства ответил на вопрос журналистов. Лукашенко рассказал, почему женщина не может быть Президентом Беларуси: тяжелейшая работа. В итоге сейчас на пост Президента нашей страны претендуют пять человек. После сбора подписей ЦИК в течение 10 дней проведет проверку всех поданных документов. Отдельная тема – безопасность членов избирательных комиссий. Буллинг и угрозы в прошлом. Законодатель значительно укрепил вопросы безопасности.