Новое рекорды «Марафона единства»! Квест «Это всё моё родное» собрал 80 команд

«Марафон единства» продолжает пополнять карту маршрута новыми городами, программу – необычными проектами. Бобруйск удивляет размахом праздника и устанавливает рекорды. Так, квест «Это все мое родное» собрал 80 команд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это более 600 человек! Участники выясняли, кто в совершенстве владеет знаниями по истории города и страны, больше других знает о знаменитых людях и достижениях, белорусском языке и музыке, кухне и культуре. Городское состязание – традиционный пункт в программе марафона, но в каждой точке есть своя изюминка – это станция «Мой город». Сегодня с вопросами о Бобруйске плюс творческие задания и занимательные активности: танцевальный конкурс «Бульба-дэнс», угадывание мелодий известных композиций ансамбля «Песняры», викторины и конкурсы объединяют и дарят положительные эмоции – уверяют участники.

Команда собралась достаточно быстро, активно, ребята все желали поучаствовать. Подготовили домашнее задание, получили 20 бонусных баллов. Вот сейчас участвуем дальше в квесте.

Мы команда горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, мы патриоты, поэтому вопрос был максимально простой.

Танцуют и поют 16 ноября в Бобруйске не только на тематических площадках. Настоящий праздник развернулся на деревообрабатывающем комбинате «ФанДОК». В рамках народной акции прямо в цеху для работников дал концерт Президентский оркестр Беларуси. Под аккомпанемент виртуозов заслуженного коллектива знакомые каждому белорусу композиции исполнили эстрадные артисты. Для заводчан рабочая суббота стала праздничной, яркой и незабываемой.

Как будто находишься в центре Минска, на одном из таких концертов. Очень хорошие люди, очень прекрасные певцы.