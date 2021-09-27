ГПК: за последний месяц пограничная стража задержала около 100 организаторов и пособников именно на территории Польши

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему. Алена Сырова, СТВ:

И все же ситуация на границе, помимо миграционного кризиса, осложняется. Нас поддавливают с разных сторон. Глава МИД Украины сказал, что это инсинуации. Во-первых, почему они так быстро начинают оправдываться, если нет ни схронов, ни этих центров. И зачастую европейские наставники хранят молчание. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Даже сегодня Министерство обороны Украины сказало о том, что не зафиксировано отвода войск России после учения «Запад-2021». Это реваншизм нацизма?

Андрей Лазуткин, политолог:

Скажем так, проблема с Украиной в том, что там нет никакого общественного контроля за силовыми структурами. В Польше там очень неоднородный правящий класс. Там есть разные группы, есть борьба за власть, как только там появится какой-то американский центр, который будет готовить реальных боевиков-подрывников, это тут же утечет куда-нибудь. В Украине совсем другая ситуация. И Президент правильно говорил на совещании, что, скажем так, это будет какой-то американский учебный центр, необязательно на базе Минобороны даже, это может быть МВД, но что там будет происходить, мы не будем знать, кого они там будут готовить. И есть еще проблема, что, например, те каналы миграции, которые мы пока видим, – это в основном организованная миграция на Запад. Контрабанда никогда не сидит на месте. И если сегодня они не могут заработать на сигаретах, на топливе, значит, они найдут себе новую цель, новый канал переброски. Условно говоря, если у вас будет выбор, заработать сто долларов на украинской границе или заработать две тысячи на западной, то, наверное, вы пойдете на западную. И более того, те схемы, которые начали вскрываться, например, в западной прессе, по организаторам этих схем, это бывшие граждане тех самых стран, которые сегодня пытаются пересекать границу, это бывшие иракцы, бывшие граждане Афганистана. Получается, что эти люди легализуются, система сама себя воспроизводит. Здесь мы, в принципе, ничего не можем сделать. Каналы все там. А с Украиной, опять же вернусь к теме обороны, недавно утекли определенные планы учения украинской армии. Они уже действительно напрямую отрабатывают отражение военной агрессии с территории Беларуси. Если перед ними ставятся такие задачи, значит, весь силовой блок брошен на поиск некой белорусской угрозы и ее отражение. Это бюджеты, это кадры, это люди, которые сейчас сидят и роют, что нужно сделать на белорусском направлении. Это очень все опасно. Пять лет назад перед ними такая задача не стояла. А что сейчас перед ними поставили американцы... Алена Сырова:

Удобно сделать из Беларуси внешнего врага. Кирилл Казаков:

Антон, что на украинской границе?