«Набейте ему что-нибудь, а то жалуется, что у одноклассников есть». Зачем родители приводят детей-подростков в тату-салоны?

Это Рик Дженест. Один из самых татуированных людей планеты. За свои перевоплощения зомби-бой отдал больше полутора миллионов долларов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Впрочем, они окупились с лихвой. Его фото красуются на обложках глянцевых журналов, а знаменитые певцы умоляют сняться в клипах. Это, конечно, крайности. Но мода на тату и впрямь стала более смелой, а эксперименты с внешностью – более дерзкими. Но, так или иначе, к главному тренду последних лет – тату на лице – общество относится скептически. В XXI веке знаменитая фраза «на лбу написано» приобрела другой смысл.

Александр Марушко, тату-мастер:

Я считаю, что нужно разукрасить все тело, а потом если останется место, если он не может остановиться, тогда только трогать лицо. Когда лицо, шея, кисти забиты, а сам он весь чистый, это некрасиво. Многие звезды носят тату на лице, люди копируют их, к этому спокойно относятся. Майк Тайсон, Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Элджей, Скруджи. Спортсмены, актеры, звезды шоу-биза. Именно знаменитости, а не только утонченный стиль и рисунки как произведения искусства – важнейший двигатель тату-индустрии.

Алина Ашарчук, тату-мастер:

Чаще всего обращаются в 18-25 лет, если я вижу, что человек уверен в эскизе, в месте нанесения, я сразу пытаюсь задавать наводящие вопросы: уверен ли ты в татуировке, действительно ли ее хочешь или это импульсивная какая-то покупка. Если он уверен и все хорошо, я делаю татуировку. Чаще всего набивают минимализм, знаки, цифры, слова.

Никита Кирдун, тату-матер:

Если делать только на лице и глазах, это ужасно смотрится. Лицо не хочу трогать. Это, возможно, кому-то красиво, но каждый человек рассуждает по-разному. Бунт, желание выделиться из толпы, а иногда, наоборот, не отставать от моды. Насмотревшись на людей на улице и в экранах телевизоров, татуировками начинают интересоваться и подростки. И если раньше старшее поколение было категорически против таких украшений, то сегодня родители сами приводят детей в тату салоны. Александр Марушко:

Самый молодой – 14 лет приводят, частенько родители приводят уже подростов. В 14, я считаю, рановато. В 16 очень много приходят. Меня поразило, что привели 14-летнего подростка, отец попросил: набейте ему что-нибудь, а то жалуется, что у одноклассников есть, а у него нет. Запросы тоже различны. Мастера сетуют: классика не в моде. Просят набить все: от религиозных изображений, символов и любовных признаний до безобразных карикатур. Александр Марушко:

Отказывал свастику делать, я принципиально за такое не берусь, несовершеннолетним без родителей тоже отказываю. Алина Ашарчук:

Было такое, что я отговаривала, например, на спор кто-то пришел или импульсивно. Вот я сегодня захотела и через час набила татуировку, конечно, я говорю подумать. И прийти после того, как подумаешь. Несмотря на тренды, сегодня есть и те, для кого татуировки несут скрытый, сакральный смысл.

Татьяна Паладичук, экстрасенс, гадалка:

Обереги, талисманы, амулеты. Если человек делает его сам – это супер, потому что человек уже вкладывает свою энергию. Это еще лучше, когда он сам это изображение чертит. На листке бумаги он начертил и пришел в тату-салон, дает мастеру, но он уже вложил в это тату свою энергию. Это будет сила. Сегодня в тату как таковых запретных сюжетов нет, набить можно что угодно и куда угодно. Но у каждого мастера есть свои правила. И он в праве отказать клиенту.

Дмитрий Тарасевич, тату-мастер:

Зачастую такие идеи бывают, люди не всегда компетентны в том, что хочу и все, а что – неважно. Это неправильно, ты должен определиться. Они хотят зачастую неправильный размер, сильно уменьшают или сильно увеличивают. Или не в том месте, или по форме не так. Каждый день борешься с ними, грубо говоря. Иногда не получается, иногда делают вверх ногами. Вот я хочу, чтобы мне было видно, а не другим. Пытаешься переубедить, но ты клиент, тебе носить.

Алина Ашарчук:

Во-первых, самое главное – татуировка должна быть читаемая, то есть на расстоянии метра, полтора я различать рисунок. Ровные и четкие контуры, тату не должна зеленеть, синеть, расплываться в течение маленького промежутка времени. И грамотно подчеркнутая анатомия тела ваша. То есть правильное расположение рисунка на теле. Выбор рисунка – самый главный камень преткновения перед человеком, который решился на тату. Сегодня, в век технологий, интернет предлагает тысячи эскизов на любой вкус и цвет. А раньше до глобального интернета работало сарафанное радио. У каждого мастера был свой авторский стиль. Отрисовывать эскизы приходилось в ручную, а генератором идей была не всемирная сеть, а фантазия мастера. «Синяя болезнь». Почему тот, кто сделал одну тату, уже не может остановиться – подробности здесь. Александр Марушко:

Приходится переделывать, месяцами рисовать иногда, сейчас все упрощается, потому что в электронном виде рисуется, а раньше на бумаге ты сидишь, неделю вырисовываешь. Показываешь – круто, но что-то не то. Надо перерисовать, это было сложно, сейчас все намного проще.