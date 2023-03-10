Генконсульство России в Гродно присоединилось к сбору монет для монумента «Живая память благодарных поколений»

Новости Беларуси. Монеты, из которых сделают сплав народной памяти на века. Представители генерального консульства России в Гродно присоединились к проекту «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они начали сбор материала для отливки очередного монумента.

В культурном центре «Фестивальный» уже сейчас можно оставить россыпь советских монет. В копилку их и отправили российские дипломаты. В последующем это станет материалом для монумента, который установят в Бресте в честь солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Его отольют в виде фронтового письма.

Монеты – это символ нашего неоплатного долга перед поколением победителей. Подобный памятный знак в 2022 году был открыт в Минске, а следом за Брестом появится и в Москве.

Павел Морозов, исполняющий обязанности генерального консула России в Гродно:

Россия и Республика Беларусь очень бережно относятся к своей истории, тем более к истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И эта акция – это еще один повод вспомнить о тех трагических и героических временах, об их героях. И, естественно, создание этого памятника сделает большой вклад в духовное развитие, патриотическое развитие молодежи и даст завет молодому поколению не допустить, чтобы ростки нацизма вновь проросли на нашей земле.